台南赤崁樓立牌也遭塗鴉「回家哦」　她喊：園區土地都是我的

記者林東良、郭玗潔／台南報導

台南赤崁樓文化園區景點立牌深夜遭人胡亂塗鴉，還黏貼意義不明的紙條！警方獲報調閱監視器，循線查獲是55歲的李姓女子所為，李女供稱「園區土地都是她的」，所以黏貼紙條等來表示所有權。全案調查後，警方將李女依違反褻瀆祀典罪及社會秩序維護法送辦，另被塗鴉的碑牌並非古蹟文物，也將字條取下並擦拭完畢而未有損壞。

▲赤崁樓文化園區景點立牌深夜遭人胡亂塗鴉，還黏貼意義不明的紙條。（圖／記者林東良翻攝）

赤崁樓文化園區何姓管理人於27日夜間報警，指赤嵌樓前景點立碑牌遭人塗寫「回家哦」、「日本」等意思不明之文字及黏貼紙張。民權派出所獲報後，立即派員到場調閱周邊監視影像釐清，發現在26日凌晨0時53分許有1名女子徒步走到立碑牌前，在碑牌處塗鴉後離去，從身型及所攜物品研判可能為街友，但沿線調閱其行走蹤跡並四處訪查，均不知該女子身分，遂在分局群組內發布女子特徵協尋。

而後民權所何姓所長於30日晚間7時30分許巡邏時，在公園路某藥妝店前發現該女坐在騎樓下，當下上前盤詢確認後將李女帶回。李女說自己黏貼紙條等行為，是要表示「園區土地都是她的」，文字沒有意義。經員警出示各項影像事項調查後，全案將李嫌依違反褻瀆祀典罪及社會秩序維護法第90條(污損他人之住宅題誌、店舖招牌或其他正當之告白或標誌者，處3000元以下罰鍰或申誡，待檢察官裁處送辦。另碑牌之文字及字條也取下並擦拭完畢而未有損壞。