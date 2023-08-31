OL「同時打16份工」3年買別墅！老闆感覺不對勁報案…揪出驚天大案

▲警方破獲一起職業騙薪團夥。（圖／翻攝自新民晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一女子管悅（本文皆為化名）被警察逮捕的時候，還正在杭州面試。已同時在16家公司入職的她，不放棄任何一個招聘機會。但她從不上班，只在每次面試新公司的時候，順手拍下照片發在各個工作群組，假裝在「見客戶」。擔心記不住那麼多公司，管悅甚至用一張A4紙記下了她在每家公司的入職時間、職位和工資帳戶。

據《新民晚報》報導，在職業騙薪的江湖里，管悅和丈夫陳強屬於金字塔尖的人物。他們「勤奮」而充滿野心，忙不過來的時候，就把機會賣給同行，從中抽成。短短3年，他們用騙來的錢在上海買了別墅。

今年1月，一家網路科技公司負責人劉健向浦東警方報案。去年10月，公司為了推廣新產品，發布急聘業務員的資訊。很快，楊洪等8人前來應聘。他們的履歷很光鮮，有在一些大型企業的經歷，有經手過的多個「大廠」項目，還有一長串的「優質客戶名單」。公司對此非常滿意，許諾團隊核心楊洪2萬元（人民幣，下同）底薪，其他人8000至9000元底薪外加業務員提成。

沒想到入職3個月後，這些人沒有任何業績，應聘時許諾接洽的優質項目也沒有一個有實質性開展。試用期過後，公司決定將他們辭退，8人彷彿早有準備，要求支付全部薪水才肯離職，公司無奈妥協。

不久之後，楊洪誤發在尚未退出的公司群裡的一張圖片，讓劉健感覺不對勁。據劉健回憶，那是一張楊洪從其他公司離職的證明，但上面的時間竟然和他為自己打工的時間重疊，「我馬上聯繫了對方公司，結果發現這8個人履職期間，竟還在另一家公司入職，同時賺取兩份薪水。」

恍然大悟的劉健決定向警方報案。今年3月8日凌晨，浦東警方在上海及外省市逮捕楊洪等53名犯罪嫌疑人，揭開了這個「騙薪江湖」。警方透露，該團夥案值高達5000多萬元人民幣（約新台幣2.1億元）。

經過深入調查，今年7月19日凌晨，浦東警方再次逮捕108名騙薪者，涉案金額高達8000多萬元。警方發現，這些人大多口才非常好，多數具備一定的金融專業知識，對行業也比較熟悉，能夠輕易獲取面試官的信任。這些人日常並不上班，每天緊盯求職網站，可以第一時間收集到招聘資訊，他們通過偽造的精英學歷和完美履歷，加上數以百次計的面試經驗，成為名副其實的「面試之王」，對於面試官會問些什麼問題，如何才能投其所好，他們瞭如指掌；對於行業禁忌，如何避開陷阱，他們也深諳其中關節，因而他們輕易就能擊敗那些真正求職的競爭對手。

今年8月，經過進一步深挖，浦東警方又陸續抓獲11名騙薪者。據警方初步推算，大陸類似的騙薪群體至少有七八百人。