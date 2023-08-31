才把台灣踢出中美議會　尼加拉瓜今與大陸簽署自貿協定

▲尼加拉瓜2021年底突然與我方斷交，並與陸方建交。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

上月才提案把台灣踢出中美洲議會（PARLACEN）的尼加拉瓜，8月31日與中國大陸正式簽署了自由貿易協定。

根據中國大陸商務部發出的新聞稿，大陸商務部部長王文濤31日與尼加拉瓜總統投資、貿易和國際合作顧問勞雷亞諾分別在北京和馬納瓜代表兩國政府，透過視訊方式簽署《中華人民共和國政府和尼加拉瓜共和國政府自由貿易協定》。

大陸商務部表示，商簽中尼自貿協定是落實兩國領導人共識的重要舉措，中尼兩國於2022年7月啟動自貿協定談判，之後，雙方工作團隊密集開展磋商，高速度高標準推進談判，在一年時間內完成了談判。

▼ 尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）。



大陸商務部強調，通過自貿協定，兩國在貨物貿易、服務貿易和投資市場准入等領域將實現高水平相互開放。協定各領域案文規則充分體現了現代化、高水平和包容性。

大陸商務部還說，自貿協定的簽署是中尼雙邊經貿關係史上重要里程碑，有利於持續釋放兩國復交紅利，進一步激發雙邊貿易投資合作潛力，推動中尼經貿合作提質升級，造福兩國和兩國人民。

尼加拉瓜2021年年底突然宣布與我國斷交，並火速與中國大陸建交，隨後要求我方使館人員在兩周內撤離，還將我方大使館移交給陸方。

另外，尼加拉瓜今年7月在中美洲議會（PARLACEN）提案，要求取消我方常駐觀察員的地位，由陸方取代加入，案件已在8月21日通過。