　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫認「只愛前女友」！打包妻兒衣物丟警衛室：她是神選另一半

▲▼ 外遇，偷吃，劈腿，小三，婚外情。（圖／AI繪圖/Moonshot）

▲新竹一名人夫想和前女友結婚，直接將妻兒的衣物打包丟警衛室逼離婚。（示意圖／資料照）

記者郭玗潔／新竹報導

新婚1年多的人夫和前女友舊情復燃，身為虔誠教徒的他，認定「前女友才是神替我選擇的另一半！」，為了趕快和妻子離婚好和前女友再婚，直接將妻兒的衣物打包丟到警衛室門口，向妻子表示「我也真的不愛妳，真的就是神讓我來愛妳而已！」，讓妻子心碎不已，提告丈夫和前女友求償80萬元。新竹地院審理，審酌兩人雖侵害配偶權，但僅止於精神外遇，判兩人連帶賠償5萬元。

正宮主張，她和丈夫結婚才1年多，婆婆就暗示她丈夫和前女友藉通訊軟體聯絡上，要她多留意，丈夫也在同日承認來往，並表示他和前女友互認感情不變。而她多次示愛想挽回丈夫的心，丈夫只冷淡回應「我這輩子只愛前女友！但是我覺得我愛不愛妳不重要！知道神愛妳才是最重要！不然祂也不會叫我去陪伴妳5年！」、「她才是神替我選擇的另一半！」

她幾次溝通，丈夫仍表示「其實不是3個受重傷！是我一個人承受妳們2個女人的感情！」，最後乾脆說「我精神出軌了，那又怎樣？」、「我也真的不愛妳，真的就是神讓我來愛妳而已！」，讓她聽了傷心不已。

正宮表示，在夜晚丈夫入睡時，她還能看到他的手機螢幕不斷跳出前女友傳來的訊息，兩人不僅以「老公」、「老婆」互訴愛意，還計畫婚事，前女友甚至表示「覺得你老婆這樣大方的好女人不可多得的，雖然很不想把你分享給她」、「你是我這一輩子都不想失聯的愛，你的每條訊息都是心跳節拍」、「對不起〜我突然發現自己太可惡了，一直讓你做壞人去跟老婆離婚」，顯然也知道自己侵權事實。

正宮指出，丈夫還和婆婆報告要離婚改娶一事，更興奮對前女友說「現在跟媽媽聊天！妳可以嫁了」、「我媽都聽我的！她很喜歡妳！我更愛妳」，接著丈夫就自行搬離住處，更在今年2月時直接將她和孩子的衣物打包放警衛室前，將他們驅逐出門，到了4月又來求合，她則選擇原諒，最後丈夫仍在5月時搬離家中至今。從去年12月26日起至今年1月，丈夫和前女友用簡訊互傳愛意、互許終身，已侵害配偶權，要向他們連帶求償80萬元。

全案審理時，人夫辯稱，僅憑妻子翻拍的對話內容，只能證明他對前女友有愛意，並不能證明他侵害配偶權，且不法取得證據應無效力。前女友則表示她是紐西蘭公民，長年居住在紐西蘭，對台灣法律不熟悉，而且兩人一直透過網路連絡，並沒有實際接觸。

法官認為，人夫剛和前女友連絡不久就被妻子發現，人夫還表示「或許讓你看到手機，是神的旨意」，表示他不反對讓妻子得知對話內容，妻子也並非以強暴等手段取得證據。再根據對話，人夫和前女友已逾越一般男女合理社交分際，審酌兩人僅止於精神層面等一切情狀，判兩人連帶賠償5萬元。全案還可上訴。

ET快訊
快訊／嘉義1分鐘連3震！　氣象局曝原因
陸軍集體鬥毆！　20多弟兄營區內打群架
「背包裝1物」被日本海關攔下！　他驚：台灣出境沒問題
明天改版！　高鐵「自由座車票」不一樣了
快訊／12:49規模4.5地震！　最大震度4級
iPhone 15「全系列模型機」曝光！
海葵明可能「海陸警齊發」！　大台北周末強風驟雨
小甜甜遭保險公司拒保！　出車禍…警到場傻眼：第一次看到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林萡子寮港區一片汪洋！2天後滿潮更慘　口湖鄉長：有撤村壓力

騎士遭倒塌路樹砸死今下午相驗　女兒慟：很難接受爸爸離開了

機車和提款卡典當竟成人頭戶　他報警慘遭竹聯幫眾強擄私刑

女女CP竟是「10條通」！偷遍全台娃娃機　以車為家帶草蓆四處睡

男離家失聯17年成無名屍　埔里警2次DNA鑑定...助家屬尋親

欠錢被逼搶超商　毒蟲刀指店員：可不可以幫我報警？

羅淑蕾不滿「誰摔死了李新？」　郭新政盛竹如二審逆轉有罪

A可憐少年310萬善款！還性侵酒店妹　「假面慈善家」又吞貧嬤3萬

13縣市同步抓選舉組頭67人　他被抄現出金500萬...因不會轉帳

「廟會猴子」沒戴安全帽　警默默繞道遭狂酸！大園分局：取締57件

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

為普渡！男下海捕88隻特級蟹　嬤笑捧「比臉大龍蝦」張羅饗宴

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

小S等了2個月「女兒終於要開學」！　嗨爆熱舞...網笑：媽媽的真實反應

雲林萡子寮港區一片汪洋！2天後滿潮更慘　口湖鄉長：有撤村壓力

騎士遭倒塌路樹砸死今下午相驗　女兒慟：很難接受爸爸離開了

機車和提款卡典當竟成人頭戶　他報警慘遭竹聯幫眾強擄私刑

女女CP竟是「10條通」！偷遍全台娃娃機　以車為家帶草蓆四處睡

男離家失聯17年成無名屍　埔里警2次DNA鑑定...助家屬尋親

欠錢被逼搶超商　毒蟲刀指店員：可不可以幫我報警？

羅淑蕾不滿「誰摔死了李新？」　郭新政盛竹如二審逆轉有罪

A可憐少年310萬善款！還性侵酒店妹　「假面慈善家」又吞貧嬤3萬

13縣市同步抓選舉組頭67人　他被抄現出金500萬...因不會轉帳

「廟會猴子」沒戴安全帽　警默默繞道遭狂酸！大園分局：取締57件

美衛生部建議「放寬大麻管制」　若降級將是數十年來最重大轉變

雲林萡子寮港區一片汪洋！2天後滿潮更慘　口湖鄉長：有撤村壓力

網友力挺百萬YTR「灌爆親綠女醫粉專」！　她曝：已找律師處理

嘉義「1分鐘連3震」原因曝！氣象局：小震幾次是好事、還會有餘震

爽中近3億大獎「瞞老婆」隔天偷偷去領獎　他曝1主要原因網噓爆

舒淇微露酥胸登威尼斯影展紅毯　寬版蛇手環襯影后氣勢

止汗劑別亂用！專家曝「5大重點」：最佳使用時機是睡前

中國海鮮禁令衝擊日本漁業　岸田訪豐洲魚市場大撒幣護水產

大久保勇太「加護病房昏迷插管中」！租屋處惡火送醫　經紀人回應

侯友宜拋「70~79歲癌症二期」取消巴氏量表　薛瑞元提3問：不太妥

社會熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

羅淑蕾告郭新政盛竹如　二審逆轉有罪

為500元吊帶褲「脫衣霸凌」女學生！　加害女回應了

一件500元吊帶褲　少女被扒上衣凌虐

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

緯創保全拉水線失去心跳　電擊醒來問：火滅了嗎

日籍通告藝人租屋處惡火！現場畫面曝光　冷氣全燒爛

特斯拉男國道「解放雙手」！低頭猛看小說

殺警「星二代」爽服外役監　北監加倍懲處

日通告藝人「租屋惡火」現場照曝！　一度無呼吸心跳

台東雨彈狂炸！「水往上流」變「向下衝」

小王偷吃「控肉寶寶」！傳訊勸離婚賠慘

更多熱門

相關新聞

夫偷吃女看護　妻見鹹濕對話氣炸

夫偷吃女看護　妻見鹹濕對話氣炸

莊姓人夫與岳母的莊姓女看護發生婚外情，兩人不僅透過通訊軟體互訴思念之情，還曾互傳「你又想到我家，對我非禮」、「洗乾淨喔！聞起來香香的，尤其下面更要洗乾淨」等露骨訊息，讓莊妻大受打擊，憤而決定提告求償200萬元。士林地院法官審理後，判莊男與莊女應連帶賠償30萬元，全案仍可上訴。

小王偷吃「控肉寶寶」！傳訊勸離婚賠慘

小王偷吃「控肉寶寶」！傳訊勸離婚賠慘

人夫揪小三「鎖鏈SM」　正宮氣炸PO照慘了

人夫揪小三「鎖鏈SM」　正宮氣炸PO照慘了

正宮臨盆日逼見面！潑辣小三吃醋「誰最重要」

正宮臨盆日逼見面！潑辣小三吃醋「誰最重要」

女偷吃辯不知是人夫　元配怒：小孩玩具在那裡

女偷吃辯不知是人夫　元配怒：小孩玩具在那裡

關鍵字：

外遇婚外情偷吃配偶權

讀者迴響

熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

開箱麥當勞「螯龍蝦堡」蝦肉7公分！他吃完留4字心得

米其林完整名單／台北「Tarroir態芮」摘三星

馬幼興被誣告性侵「7年0收入」

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

全台變天！海葵可能變中颱　不排除明發海警

岳啟儒控米其林名廚：用最髒英文罵我

《與惡》超萌童星長大了！于卉喬16歲近照曝光

遭爆無套未成年、摩鐵床照外流　SM新團RIIZE昇瀚道歉了

合照蔣萬安被出征　百萬YTR哭了

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

「榕樹下米苔目」創辦人過世　兒女發聲明

更多

最夯影音

更多
彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴
問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面