人夫認「只愛前女友」！打包妻兒衣物丟警衛室：她是神選另一半





▲新竹一名人夫想和前女友結婚，直接將妻兒的衣物打包丟警衛室逼離婚。（示意圖／資料照）

記者郭玗潔／新竹報導

新婚1年多的人夫和前女友舊情復燃，身為虔誠教徒的他，認定「前女友才是神替我選擇的另一半！」，為了趕快和妻子離婚好和前女友再婚，直接將妻兒的衣物打包丟到警衛室門口，向妻子表示「我也真的不愛妳，真的就是神讓我來愛妳而已！」，讓妻子心碎不已，提告丈夫和前女友求償80萬元。新竹地院審理，審酌兩人雖侵害配偶權，但僅止於精神外遇，判兩人連帶賠償5萬元。

正宮主張，她和丈夫結婚才1年多，婆婆就暗示她丈夫和前女友藉通訊軟體聯絡上，要她多留意，丈夫也在同日承認來往，並表示他和前女友互認感情不變。而她多次示愛想挽回丈夫的心，丈夫只冷淡回應「我這輩子只愛前女友！但是我覺得我愛不愛妳不重要！知道神愛妳才是最重要！不然祂也不會叫我去陪伴妳5年！」、「她才是神替我選擇的另一半！」

她幾次溝通，丈夫仍表示「其實不是3個受重傷！是我一個人承受妳們2個女人的感情！」，最後乾脆說「我精神出軌了，那又怎樣？」、「我也真的不愛妳，真的就是神讓我來愛妳而已！」，讓她聽了傷心不已。

正宮表示，在夜晚丈夫入睡時，她還能看到他的手機螢幕不斷跳出前女友傳來的訊息，兩人不僅以「老公」、「老婆」互訴愛意，還計畫婚事，前女友甚至表示「覺得你老婆這樣大方的好女人不可多得的，雖然很不想把你分享給她」、「你是我這一輩子都不想失聯的愛，你的每條訊息都是心跳節拍」、「對不起〜我突然發現自己太可惡了，一直讓你做壞人去跟老婆離婚」，顯然也知道自己侵權事實。

正宮指出，丈夫還和婆婆報告要離婚改娶一事，更興奮對前女友說「現在跟媽媽聊天！妳可以嫁了」、「我媽都聽我的！她很喜歡妳！我更愛妳」，接著丈夫就自行搬離住處，更在今年2月時直接將她和孩子的衣物打包放警衛室前，將他們驅逐出門，到了4月又來求合，她則選擇原諒，最後丈夫仍在5月時搬離家中至今。從去年12月26日起至今年1月，丈夫和前女友用簡訊互傳愛意、互許終身，已侵害配偶權，要向他們連帶求償80萬元。

全案審理時，人夫辯稱，僅憑妻子翻拍的對話內容，只能證明他對前女友有愛意，並不能證明他侵害配偶權，且不法取得證據應無效力。前女友則表示她是紐西蘭公民，長年居住在紐西蘭，對台灣法律不熟悉，而且兩人一直透過網路連絡，並沒有實際接觸。

法官認為，人夫剛和前女友連絡不久就被妻子發現，人夫還表示「或許讓你看到手機，是神的旨意」，表示他不反對讓妻子得知對話內容，妻子也並非以強暴等手段取得證據。再根據對話，人夫和前女友已逾越一般男女合理社交分際，審酌兩人僅止於精神層面等一切情狀，判兩人連帶賠償5萬元。全案還可上訴。