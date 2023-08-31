女醫抹黑動物YTR「抱蔣萬安」收錢　鄉民起底她背景驚見1數字

▲百萬YTR封面圖片摟抱蔣萬安，遭劉宗瑀狂砲。（圖／翻攝「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube）



記者崔子柔／綜合報導

超過百萬人訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」日前上傳訪問台北市動物園的影片，封面為主持人許伯與台北市長蔣萬安的摟抱合照，結果親綠醫師「小劉醫師-劉宗瑀」為此發文攻擊，稱「如果真的沒政治立場、那是什麼立場？錢錢立場？」對此，「許伯&簡芝—倉鼠人」昨（30）日發影片澄清，讓不少網友替他們出氣，起底劉宗瑀背景，發現她的粉專竟有50人負責管理。

劉宗瑀19日在臉書選用大便底圖，發文稱要退訂許伯&簡芝，「無政治立場不是嘴巴說了沒有就沒有，如果真的沒政治立場、那是什麼立場？錢錢立場？我這邊針對一個動物頻道youtuber提出，封面摟抱的方式採訪一個非動物專業的人員不妥」，「章市長有什麼專業跟動物有關嗎？」，當時有不少支持者留言跟著嘲諷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉宗瑀貼文。（圖／翻攝「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube）



「許伯&簡芝—倉鼠人」在昨日上傳的影片澄清，他們全程自費拍攝，影片收益也有捐獻給動物園，更公開合約內容自清，強調訪問的都是專業人士，蔣萬安僅是來賓的身分，不論是陳其邁或柯文哲，他們都會用一樣的模式進行，2人更一度委屈到落淚。

▲許伯&簡芝無奈遭抹黑。（圖／翻攝「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube）



「許伯&簡芝—倉鼠人」獲得不少網友力挺，鄉民也開始起底劉宗瑀，發現她18萬人追蹤的粉專，竟有高達50名管理員，「沒看過一個醫師粉專有50個管理員的」、「這不是側翼，什麼才叫側翼」，而劉宗瑀其實是台劇《村裡來了個暴走女外科》原著的女主角原型，鄉民則說「看得出來情緒很失控暴走」、「很符合暴走兩字」。

劉宗瑀粉專每天基本會發7、8篇文章，產量頗高，其中不乏挺綠、罵藍白的政治相關內容，昨晚還轉發了力挺台灣基進黨立委參選人吳欣岱、貶低民進黨參選人高嘉瑜的貼文，寫下「欣岱（愛心）」。

許多網友更到劉宗瑀就職的阮綜合醫院Google評論出征，留下一星表示，「廢除有政治立場還抹黑攻擊的女醫生」、「爛人不要亂給我可愛的動物們抹政治顏色，家裡面兩位當醫生的親戚都看不起妳這種東西」、「抵制造謠抹黑的綠心醫生」、「請開除只准自己有政治立場的劉醫師」、「小心點，不要讓劉醫師知道你的政治立場」，也有人說，「現在評分被洗了，但是被洗之前也一樣低分」、「阮綜合評價一直都很差」。