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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【更生好物每周報】紅茶的迷人香氣　生活的美好記憶

▲▼花蓮更生人阿良開連鎖紅茶店。（圖／臺灣更生保護會花蓮分會）

▲透過學習與經驗累積，阿良找到屬於自己的路。（圖／臺灣更生保護會花蓮分會）

記者吳銘峯／台北報導

當火車漸漸駛入花蓮，映入眼簾的正是無際的海洋，另一側則是壯麗山景，城市的步調與大自然的景色正是最美的映象，怡然的地區裡，有著不同的故事。

夏天一到，手上的飲料正是最合適的消暑聖品，在各式品項新起的飲料店中，逐漸填飽飲品市場，使大眾有了更多的選擇。當進入到花蓮，在一間飲料店中，忙碌的身影，手中準備著茶飲，以及確認訂單逐一打包，這一位正是阿良。

看見自己生命的力量　創造新未來

過往時期接觸毒品，在毒品、幫派的生活之下，阿良的成長時期漸而變調，也在這段期間經歷不同的過往，深陷其中並因此而入獄。

戒毒，是家人對他的盼望，家人因逢聽到花蓮的戒毒機構，便希望阿良入住，因此開啟戒毒的生活。戒毒期間除了學習課程，也藉由工作的服務，加強能力，使阿良漸漸轉變自己的態度，也對這個世界有了不一樣的想法，開始相信自己還有能力做更多事。

在工作期間，阿良也因此擁有一段緣分，認識了他的太太，兩人相互扶持，決定共組家庭。生活經濟也成為了兩人的議題，在入不敷出的狀況中，阿良考量開設屬於自己的事業，而因自己本身很喜歡飲品，並由喜好做為選擇，誕生第一間飲料店。

由喜好到考驗　搖出不同的人生

事業經營的起伏是一大考驗，也因此使阿良有更多的成長，曾遇上飲料店收店，並未削弱阿良的決心，在家人的協助中，阿良重新站起，繼續經營飲料店，而至今這段奮鬥的日子也成為滋潤生命成長的經歷。

至今阿良加盟的飲料店也漸漸穩定，更生保護會花蓮分會也支持著阿良店內的飲品，並曾於疫情期間訂購，致贈清寒的更生家庭。而這段期間阿良也雇用較為弱勢的族群以及在戒毒機構準備出來的學員，一起工作打拼，用自己的經歷，盡一份心力。


更生好物銷售資訊

北埔店：03-826-8686
地址：花蓮縣新城鄉北埔路303號

嘉里店：03-826-9990
地址：花蓮縣新城鄉嘉里路159之7號

▼由籌備至開幕，使阿良對生活有更多期許。（圖／臺灣更生保護會花蓮分會）

▲▼花蓮更生人阿良開連鎖紅茶店。（圖／臺灣更生保護會花蓮分會）

▼感念生活所給予的，是生命的累積。（圖／臺灣更生保護會花蓮分會）

▲▼花蓮更生人阿良開連鎖紅茶店。（圖／臺灣更生保護會花蓮分會）

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