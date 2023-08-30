求愛失敗…莽男持霰彈槍狂轟！無辜花防部士兵滿身「蜂窩血孔」

記者黃資真／花蓮報導

花蓮一名黎姓男子追求心儀女子不成，一氣之下竟持霰彈槍朝對方與情敵連開4槍，卻全擊中一旁無辜的花防部余姓軍人，導致上半身佈滿恐怖血孔，所幸無生命危險。花蓮地院考量黎男以80萬達成和解，依非法持槍、殺人未遂罪處4年有期徒刑。

▲花防部士兵無辜遭開槍射擊，滿身血彈痕。（圖／資料照，下同）



判決指出，2020年8月19日晚間9時許，黎男因愛慕王姓女子遭拒，當天約情敵到市區談判，不料雙方一言不合爆發激烈口角，黎男竟拿出霰彈槍朝王女、情敵所在的空地連開4槍，卻波及正與友人聊天的花防部余姓軍人。

余男送醫時全身多處中彈，有子彈貫穿左胸膛，還有部分卡在肉裡，且已意識模糊，所幸經送醫急救後撿回一命，而黎男在當下遭現場民眾壓制，見員警到場仍試圖落跑，最終還是遭到制伏，當場查扣霰彈槍與未擊發的14顆散彈。

法官審酌黎男無故持有本案槍彈，對社會治安產生潛在危害，又因情感糾紛，一時衝動失慮下持槍射擊，念及年紀甚輕，且犯後坦承犯行，並以80萬元與余和解，依非法持有可發射子彈具殺傷力之槍枝罪處1年8月，併科罰金3萬元，罰金得易服勞役，殺人未遂罪處3年，有期徒刑部分合併執行4年，槍枝與散彈均沒收。可上訴。