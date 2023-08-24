美人妻花蓮訪友「回家崩潰痛哭」！夫一問原因氣炸提告

▲小花到花蓮訪友，沒想到竟因此遭信任的友人侵犯。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者柯振中／綜合報導

台北一名女子小花（化名）2020年間前往花蓮訪友，期間借宿在蔡姓友人所開的民宿當中，返家後卻精神狀況不穩、痛哭失聲，直到丈夫小張（化名）詢問，才知道妻子遭到侵犯。小張氣得一狀將蔡男告上法院，台北地院一審則判蔡男須賠10萬元，二審也駁回了蔡男的上訴，全案確定。

根據判決書內容，小花與蔡姓男子原先為友人，她2020年間前往蔡男開在花蓮的民宿拜訪，不過因為席間蔡男飲酒，沒有辦法開車載小花離開，於是全說她留在民宿內住一晚。

由於當時民宿沒有其他房間，小花無奈之下只能與蔡男在二樓房間共處，沒想到蔡男竟然因此露出惡狼本性，不但趁著小花洗澡時偷窺，看見對方只穿內褲、上衣躲在棉被裡，還直接鑽進被窩當中侵犯。

▲小花不但洗澡遭偷窺，躺在床上準備入睡時，還被從背後抱住，嚇得她隔天崩潰大哭。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



小花當時被嚇壞，完全不敢入眠，直到聽見蔡男打呼，才把對方的手移開、懷著不安的情緒入睡。隔天回到家中，小花聽見小張提議「要找蔡男來家裡玩」，頓時陷入沉默，過了好一段時間後，直接崩潰痛哭，後來甚至要到身心科就診，出現了憂鬱的情況，對於創傷記憶也有強烈的情緒反應。

小張摸不著頭腦，只好轉頭詢問蔡男「你知道原因嗎」。蔡男則開口坦承，因為當時喝了酒，在閣樓睡覺時有擁抱小花，似乎是因此讓小花感覺被騷擾，不過一直沒有當面道歉，他也認為自己不該這麼做。

小張聽完以後，氣得將蔡男一狀告上法院。台北地院審理後則認為，蔡男先是透過鏡像窺視小花洗澡，又趁著小花衣不蔽體時動手騷擾，侵害了小花的隱私、身體自主權，因此判蔡男須賠10萬元。蔡男對此不服，提起了上訴，高院則予以駁回，全案確定。