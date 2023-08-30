俄羅斯控美國領事館前僱員涉間諜罪　為華府蒐集戰爭情資

▲俄羅斯指控修諾夫與華府合作，於今年5月18日被逮捕。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯



俄羅斯當局表示，一名曾任職於美國領事館的俄羅斯公民遭俄羅斯安全部門指控，為華府蒐集俄烏戰爭相關情資，面臨最高8年監禁。美國29日譴責，莫斯科試圖恐嚇和騷擾美國受雇人員。

俄羅斯官媒《塔斯社》報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）在聲明中指控，俄國公民修諾夫（Robert Shonov）是華府的線民，暗中向美國領事館工作人員透露俄烏戰爭訊息，包括徵兵令是如何在俄羅斯2024總統大選前，引起民眾對政治的不滿，並表示將訊問曾與修諾夫有接觸的工作人員，已經向2名指示蒐集訊息的美國外交官發出傳票。

綜合《美聯社》、《路透社》報導，修諾夫違反俄羅斯一項法規，「與其他國家、國際組織合作，協助他們從事針對俄羅斯安全的活動」，最高可判處8年監禁，他於今年5月被捕，關押在列福爾托沃監獄（Lefortovo prison）。批評人士指出，這項法規措辭太過含糊，可以用來定罪任何與外國有聯繫的俄國公民。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，修諾夫曾於美國駐海參崴（Vladivostok）總領事館工作25年，直到2021年俄國下令禁止使館雇用當地人，修諾夫隨後任職於一家與美國大使館簽約的公司，負責摘要新聞報導，俄方對修諾夫的指控毫無根據，「俄羅斯根據『保密合作』法規針對修諾夫的行為，只會凸顯俄羅斯政府對自己國民的鎮壓日益嚴重。」

米勒補充，「華盛頓知道FSB還召見了與此案有關的2名美國駐莫斯科外交官，我們強烈抗議俄羅斯安全部門利用國營媒體推波助瀾，試圖恐嚇和騷擾我們的員工。」

同樣被關在列福爾托沃監獄的還有《華爾街日報》美國記者格什科維奇（Evan Gershkovich），他自3月29日被俄羅斯以間諜罪逮捕，數次上訴失敗一直拘留至今。