台灣小葉種紅茶優良茶競賽　梅山農會鏤空設計融入在地意象

▲▼ 2023年台灣小葉種紅茶優良茶競賽成績揭曉 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府主辦、梅山鄉農會承辦「2023年小葉種紅茶優良茶競賽」邁入第五屆，今年參加競賽茶葉255點（每點8台斤），8月19日繳茶時即由農糧署南區分署及縣府隨機取樣檢測農藥殘留，均符合衛生機關所訂標準，28、29兩日經嚴格評審，得獎名單出爐。

此次主要由農業部茶及飲料作物改良場課長林金池、中部分場前場長郭寬福品評所有茶樣，29日依序揭曉頭等、冠軍及特等獎，縣長翁章梁、縣農會總幹事黃貞瑜、梅山鄉農會總幹事黃書賢當即宣布，本屆特等獎由竹崎鄉中和村林士評先生獲得。

評審指出，大阿里山屬高海拔茶區，茶樹品種以小葉種青心烏龍及金萱為主，採摘春冬兩季茶菁製作阿里山高山茶，盛名遠揚。而夏秋兩季茶菁用來製作阿里山特有的高山紅茶，茶湯滋味意外清甜舒爽、濃郁醇厚，且具高山茶特有的茶韻與喉韻，相當有發展潛力。

黃書賢說，梅山鄉農會今年加強行銷力道，斥資重新設計小葉種紅茶優良茶競賽整體包裝，鏤空設計融入「高山、山嵐、梅花、茶葉」意象，顏色以小葉種紅茶獨有的茶湯艷色為主調，暖紅包裝相當喜氣，送禮自用兩相宜，推薦選購、細細品嘗。

翁章梁表示，全世界喝最多的茶就是紅茶，價格也維持得不錯，大阿里山茶區有獨特高山氣候蘊養高品質茶菁，加上製茶技藝超群的製茶師、高標準及經驗老道的評審機制，嚴選出的高山紅茶實屬佳作，茶農透過競賽切磋技術，相信不會令消費者失望。

2023年小葉種紅茶優良茶競賽得獎名單如下，詳細資訊可至梅山鄉農會官方網站或臉書查詢：

特等獎：林士評

冠軍獎：葉進成

頭等獎：許晉嘉等18名

金質獎：王人威等64名

優良獎：陳冠翰等78名

未入圍者點佔總參賽點數之36.5%