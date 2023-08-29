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相親被凹一桌5500元「請10人吃飯」　他氣炸秒拒：遇到相親蟑螂

▲▼情侶,交往,談戀愛,交男友,交女友。（圖／ETtoday資料照）

▲原PO相親被凹請客。（示意圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

有些遲遲找不到對象的單身男女，會藉由相親認識另一半，一名男網友表示，最近要去相親，選了一間素食餐廳見面，一聽到10人素食一桌要價5500元，氣得連忙拒絕，明明只有5位重要人物，剩下的5位都是來看戲的，而且也沒見過女方長相，認為自己被當盤子，貼文一出，遭到網友狂轟。

原PO在臉書「匿名3公社」發文，約好了相親，結果一聽到介紹人說要在素食餐廳吃飯，一桌10人的素食桌要5500元，男方出席2人，女方出席3人，「試問我要請那些看戲的5個人嗎？」

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原PO表示，跟女方連面都沒有見過，完全不知道對方長相如何，就要花5500元請客，「我直接回絕，拒絕當盤子，男、女雙方都快40歲了，一定要一大群人認識嗎？」後來他提出，單獨約出去，或是到女方家拜訪，可惜意見沒有被採納，「以前有婚宴蟑螂，現在是遇到相親蟑螂」。

貼文曝光，有網友認同原PO，「太貴了啦！我年輕時只相親過一次，我家三個，男方單獨前來，四個人吃1千多吧！吃個飯花5500元，誇張餒」、「連面都沒見過就要人家請吃5500的，我也是拒絕」、「沒照片前提下，要我出是不可能的，至少也知道大概長相，是自己的型花點錢留個好印象，那是必須的，連長怎樣都不知道，請個屁」、「照理說第一次相親應該是男和女和介紹人，突然來了這麼多不相關的人，要是我也很氣憤」、「連看都沒看過，這真的很盤」、「非親非故幹嘛請別人吃飯」。

不過也有網友持不同的看法，「這間算便宜了，繼續單身就不用付」、「只有我覺得人多比較不會尷尬嗎」、「太會計算是沒人願意嫁你喔」、「5500？10人！會不會太便宜了！你40歲憑實力單身啊」。

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