「蟑螂裙底亂竄」下秒飛頭上！她嚇衝髮廊：被牠爬過的我都不要了

▲原PO和男友去公園遛狗。（示意圖／取自PAKUTASO）

記者曾筠淇／綜合報導

「為什麼不趕快在世界上絕種啊！」一名女網友發文表示，日前和男友去公園遛狗時，突然覺得腳刺刺癢癢的，怎料低頭一看，竟是大蟑螂在她裙底鑽。當時她嚇得狂抖動，結果蟑螂便亂飛，還停在她的頭髮上，事後她因為覺得頭髮被汙染了，所以便把長髮剪去，「我真的不能接受頭髮被蟑螂爬過啊！」貼文一出，引發網友討論。

女網友在臉書社團「匿名3公社」上發文直呼，「忍痛剪掉過腰長髮，因為我的頭髮被蟑螂汙染了！」她日前和男友去公園遛狗時，突然覺得有東西在她的腳上爬，且刺刺癢癢的，結果低頭一看，就見大蟑螂正往她的裙底鑽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO當時嚇得一邊大叫、一邊抖動，而蟑螂就在她的裙底亂飛，後來好不容易飛出來，還以為「驚魂記」結束，怎料蟑螂竟又飛回來，停在她背後的頭髮上。她當下一陣亂甩，卻怎麼也甩不掉，於是男友出手幫忙，往她耳邊一打，「然後蟑螂就死在我的頭髮上」，雖然她沒有看到那個畫面，但光用想的，就讓她非常害怕。

▲原PO馬上衝髮廊剪頭髮。（示意圖／取自Unsplash）

原PO的頭髮有6、70公分長，本來打算捐髮，然而蟑螂卻打亂了她的計畫。她當時立刻去髮廊剪去長髮，「因為耳朵以下的頭髮都被蟑螂爬過，我就把耳朵以下的頭髮都剪掉，剪到耳朵露出來，被蟑螂爬過的頭髮我都不要了！」

原PO剪掉長髮的同時，雖感到難過，但她實在無法接受頭髮被蟑螂汙染，只能忍痛剪掉、丟掉。剪完頭髮回家後，她也把那時穿的衣服和裙子都丟掉，因為那也是蟑螂爬過的。經過這次事件，她更不禁直呼，「我真的很痛恨蟑螂這種可怕噁心的東西，為什麼不趕快在世界上絕種啊」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「好可怕！我也超怕蟑螂的」、「頭髮洗一洗不就好了」、「幹嘛整個剪掉呢？你這樣更難過」、「笨男人，哪有人把蟑螂打死在頭髮上，先揮趕走再打嘛」。還有些網友開玩笑，「男友也不能要了，他打過蟑螂了」、「你男朋友打過蟑螂也不要了，快丟掉」、「你男友換了嗎」。