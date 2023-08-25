　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「蟑螂裙底亂竄」下秒飛頭上！她嚇衝髮廊：被牠爬過的我都不要了

▲▼公園,鞦韆。（圖／示意圖／PAKUTASO）

▲原PO和男友去公園遛狗。（示意圖／取自PAKUTASO）

記者曾筠淇／綜合報導

「為什麼不趕快在世界上絕種啊！」一名女網友發文表示，日前和男友去公園遛狗時，突然覺得腳刺刺癢癢的，怎料低頭一看，竟是大蟑螂在她裙底鑽。當時她嚇得狂抖動，結果蟑螂便亂飛，還停在她的頭髮上，事後她因為覺得頭髮被汙染了，所以便把長髮剪去，「我真的不能接受頭髮被蟑螂爬過啊！」貼文一出，引發網友討論。

女網友在臉書社團「匿名3公社」上發文直呼，「忍痛剪掉過腰長髮，因為我的頭髮被蟑螂汙染了！」她日前和男友去公園遛狗時，突然覺得有東西在她的腳上爬，且刺刺癢癢的，結果低頭一看，就見大蟑螂正往她的裙底鑽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO當時嚇得一邊大叫、一邊抖動，而蟑螂就在她的裙底亂飛，後來好不容易飛出來，還以為「驚魂記」結束，怎料蟑螂竟又飛回來，停在她背後的頭髮上。她當下一陣亂甩，卻怎麼也甩不掉，於是男友出手幫忙，往她耳邊一打，「然後蟑螂就死在我的頭髮上」，雖然她沒有看到那個畫面，但光用想的，就讓她非常害怕。

▲▼女性,皮膚,長髮,直髮。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲原PO馬上衝髮廊剪頭髮。（示意圖／取自Unsplash）

原PO的頭髮有6、70公分長，本來打算捐髮，然而蟑螂卻打亂了她的計畫。她當時立刻去髮廊剪去長髮，「因為耳朵以下的頭髮都被蟑螂爬過，我就把耳朵以下的頭髮都剪掉，剪到耳朵露出來，被蟑螂爬過的頭髮我都不要了！」

原PO剪掉長髮的同時，雖感到難過，但她實在無法接受頭髮被蟑螂汙染，只能忍痛剪掉、丟掉。剪完頭髮回家後，她也把那時穿的衣服和裙子都丟掉，因為那也是蟑螂爬過的。經過這次事件，她更不禁直呼，「我真的很痛恨蟑螂這種可怕噁心的東西，為什麼不趕快在世界上絕種啊」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「好可怕！我也超怕蟑螂的」、「頭髮洗一洗不就好了」、「幹嘛整個剪掉呢？你這樣更難過」、「笨男人，哪有人把蟑螂打死在頭髮上，先揮趕走再打嘛」。還有些網友開玩笑，「男友也不能要了，他打過蟑螂了」、「你男朋友打過蟑螂也不要了，快丟掉」、「你男友換了嗎」。

ET快訊
快訊／東港「火燒連環船」！烈火狂噴濃煙竄天
路邊撿到神秘種子！他「好奇試種」結果慘了
快訊／網紅行動電源換新爆量！25萬客戶受影響　廠商緊急發聲
獨／逼百萬網紅「放火」裸身下跪　青青前男友入獄！
他尿尿正常卻驚罹「攝護腺癌」　醫：6成發現已晚期
快訊／中天提告賴品妤、民進黨　發最新聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大名醫驚喜合照《玩命關頭》韓哥！　曝1暖舉：病童超級開心

水逆來了！命理師曝「迎接轉機」時刻　12星座影響一次看

妹子「少穿這件」下樓　阿嬤怒罵噁心！一票看傻：我出門也沒穿

拐女同事上床「1晚好幾回」！已婚男：沒碰老婆2年了

「蟑螂裙底亂竄」下秒飛頭上！她嚇衝髮廊：被牠爬過的我都不要了

屏東市登革熱+2　千禧公園活動足跡曝…衛生局籲做好防蚊措施

12星座進入水逆！最新一周運勢一次看　雙魚小心麻煩事

快訊／下班注意！雨區擴大「7縣市大雨特報」　大雷雨強襲4地

高雄鹹酥雞嘉年華將登場！50攤炸物啤酒大集合　搭捷運方便開吃

蘇拉明天增強中颱！「不排除陸警」時間點曝　花東暴雨熱區

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

暖心女遇浪浪哭求怕貓男友收編　半年後牠趴枕邊挑釁：妳才小三

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

社牛女在教室聞到雞排香　向陌生同學用草莓乾交換

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

台大名醫驚喜合照《玩命關頭》韓哥！　曝1暖舉：病童超級開心

水逆來了！命理師曝「迎接轉機」時刻　12星座影響一次看

妹子「少穿這件」下樓　阿嬤怒罵噁心！一票看傻：我出門也沒穿

拐女同事上床「1晚好幾回」！已婚男：沒碰老婆2年了

「蟑螂裙底亂竄」下秒飛頭上！她嚇衝髮廊：被牠爬過的我都不要了

屏東市登革熱+2　千禧公園活動足跡曝…衛生局籲做好防蚊措施

12星座進入水逆！最新一周運勢一次看　雙魚小心麻煩事

快訊／下班注意！雨區擴大「7縣市大雨特報」　大雷雨強襲4地

高雄鹹酥雞嘉年華將登場！50攤炸物啤酒大集合　搭捷運方便開吃

蘇拉明天增強中颱！「不排除陸警」時間點曝　花東暴雨熱區

哥哥借人頭炒房！妹妹入住後反悔了　「全裸丟垃圾」逼走他

《辯論會》陶晶瑩為木星哭了「我好像在看妳畢業作」

吳淡如肺部藏「20顆白點」8年！　家族罹癌率高達80%：沒抽菸也該檢查

郭台銘啟動「喝咖啡行程」　朱立倫：不要做讓民進黨放鞭炮的事

董事長為運勢要求員工「改名」　不從將被「邊緣化」

快訊／東港漁港「火燒連環船」！烈火狂噴濃煙竄天…疑雷擊釀災

「台中最宜居？」1點被怨沒那麼好了　他嘆：老了想搬走

施冠宇炸裂奠定勝基！　統一獅二軍戰勝台鋼雄鷹

作家部落客受夠餓聲攻擊！長期對抗家中餓子　自曝「它」遠比生父重要

已與郭台銘喝完咖啡？　侯友宜停3秒回：有溝通管道

女拿冥紙+令符點檸檬愛玉　稱「可以用」店員嚇到腿軟

生活熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

9月上旬「超強運三生肖」賺到翻！

《木曜4》6人再合體！「感性告白」全是洋蔥

蘇拉可能成「穿心颱」登陸　下週三最近台灣

史上最強護國防護罩　台灣4年閃95颱

4星座「不隨便相信別人」！第1名防備心太重了

愛到卡慘死！ 最容易愛上渣男星座TOP 3

林襄、Yuri爆熱戀！鄉民點名她是樂天新王牌

新竹棒球場承包商：契約是國產車不能要求進口車等級

《木曜》溫妮脫了！「雙球炸出」S曲線被看光

海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　被嫌棄有多窮

蘇拉「貫穿台灣」機率飆升55%！時間落下周三四　4地區警戒

蘇拉恐轉「強颱」！歐洲預測模式：平均路徑穿台　海警機率曝

資深玉女被通緝消失　驚傳去當尼姑！周遊吐真相

更多熱門

相關新聞

真的「強」！蟑螂趴飛機窗一同起降

真的「強」！蟑螂趴飛機窗一同起降

「小強」蟑螂生命力驚人，大陸一名女子近日搭乘飛機從雲南飛往浙江，結果發現窗外趴著一隻蟑螂，全程都緊緊貼著宛如在搭「霸王機」。影片PO上網後引發熱議，網友調侃「能從遠古生存下來不是吹的」。

蟑螂裙底亂鑽！妹子嚇到狂抖...結局崩潰了

蟑螂裙底亂鑽！妹子嚇到狂抖...結局崩潰了

她搭機在萬米高空！意外拍下「窗外努力求生一幕」

她搭機在萬米高空！意外拍下「窗外努力求生一幕」

「百元快剪」都開超久　網曝獲利關鍵！

「百元快剪」都開超久　網曝獲利關鍵！

男友特地開20分鐘車滅蟑！她笑「想壞壞齁」結局曝

男友特地開20分鐘車滅蟑！她笑「想壞壞齁」結局曝

關鍵字：

蟑螂剪髮匿名3公社

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

即／台北車站落軌！她遭區間車撞卡車底　命危搶救中

王陽明爆婚變9天行蹤曝光

前WWE冠軍驚傳猝逝！享年36歲

iPhone 15 Pro全新渲染圖曝光　「泰坦灰」新色代替金色

獨／19歲男遭16煞凌虐慘死！最小涉案人僅13歲　

泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神

鄰居買到爛車位「天天來霸停」！還逼他換位子

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

抖音網紅突哽咽留「1分鐘遺言」

即／國1遊覽車撞分隔島　楊梅休息站出口封閉回堵3km

9月上旬「超強運三生肖」賺到翻！

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面