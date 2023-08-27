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超商獨家！最新「麵包超人3款麵包」太欠吃　軟法咬下爆香甜奶油餡

▲▼7-11獨家開賣麵包超人3款新品。（圖／7-11提供）

▲7-11獨家開賣麵包超人3款新品。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

麵包超人是許多人的童年回憶，而現在就有超商獨家開賣「麵包超人」迷你法式吐司、軟法與牛奶棒，超Q麵包超人、吐司超人與細菌人等人氣角色躍上包裝，即日起這3款新品還可搭配55元超值組合餐優惠。

7-11獨家開賣最新3款「麵包超人麵包」，首先是「迷你法式吐司」1包3片，柔軟吐司融合蛋液，整體充滿濃郁蛋香；「迷你甜心軟法」使用紐西蘭進口奶油製作美味內餡，再拌入砂糖粒增加風味與口感，並以低溫長時間發酵軟法，麵包口感Q彈有勁。

「迷你牛奶棒」1包7入，牛奶棒小巧可愛好入口，口感鬆軟扎實，越嚼越香；為慶祝以上3款新品上市，7-11即日起至9/5止推出搭配55元超值組合餐優惠，趕快把握優惠嚐鮮。

▲▼必勝客「一公尺派對巨飽盒」回歸。（圖／業者提供）

▲派對神器「1公尺派對巨飽盒」升級回歸。（圖／必勝客提供）

必勝客2022年首度推出「1公尺派對巨飽盒」，集結10大人氣美食一口氣塞進長1公尺的紙盒當中，一上市就掀起話題吸引一票人瘋搶，這次重磅回歸祭出「3大升級美味」，包括方形比薩全面升級為帕瑪森餅皮，口感更加濃郁，再來是隱藏版「底特律無邊脆皮比薩」只有巨飽盒吃得到，最後開放蔬食新品「藍濃起司蕈菇紙包飯」不加價免費升級，誠意十足。

必勝客「1公尺派對巨飽盒」內含3份方形比薩、2款口味任選紙包筆管麵或飯，以及5樣高人氣熱烤副食包括BBQ烤雞（8翅8腿）、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球（巧克力）8個和黃金和風鱈魚塊8個，超澎湃組合即日起於全門市開賣，售完為止。

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