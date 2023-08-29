機車無剎車直撞路邊大貨車　「未戴安全帽」1男1女慘死...畫面曝

記者蔡文淵／苗栗報導

台一線南下138公里苗栗通霄路段，昨天（28日）晚上發生2死車禍，晚間8點左右 ，一輛雙載機車不明原因直接撞上停在路邊的大貨車，機車上48歲張男和38歲巫女當場死亡，路過民眾發現後才報案，.警方調閱監視器後發現，2人沒戴安全帽，直接撞上路邊貨車車尾，2人噴飛當場死亡。至於車禍發生的詳細原因，仍需警方進一步調查。

車禍發生後，警方調閱附近民宅監視器，發現機車行經事故地點沒有剎車，直接撞上停在路邊的大貨車車尾，機車的龍頭被強烈撞擊而變形，張男及巫女由於未戴安全帽，摔車倒地後造成頭部重創，員警獲報趕到現場救援時，2人已明顯死亡。

▲苗栗28日晚間發生「機車撞路邊大貨車」事故，造成1男1女當場死亡。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

警方初步調查，48歲的張男是台中市沙鹿人，38歲的巫女是新竹市人，據了解，2名死者父母均已過世，也均無子女，各只剩下兄弟姊妹，平時沒有住在一起，互動也不多，張姓男子的兄嫂昨晚接到通知趕到現場，表示不知道張昨天的行程，也不知道巫姓女是誰。

至於張男與巫女關係究竟為何，警方還要釐清，警方表示，由於死者當場死亡，並沒有抽血檢驗是否酒駕，詳細車禍發生原因有待警方釐清。