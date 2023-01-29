「好攝之徒」快看！苗栗日落大道景觀台啟用　拍夕陽免玩命

▲西濱公路日落大道景觀台已經完工，觀賞落日美景不再危險站路中央。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

台61線西濱公路苗栗縣通霄新埔聯絡道，曾奪得「台灣最美10大景觀公路」票選冠軍，尤其夕陽西下，落入海平面，更是吸引許多人前往拍照，但也衍生違規停車及跨越馬路等情形，影響交通安全。苗栗縣政府文化觀光局獲中央補助1200萬元，規劃設置觀景台已經完工，喜歡攝影的民眾不用再冒險拍夕陽。

西濱公路白沙屯到通霄路段於2018年通車，其中新埔匝道銜接台1線的聯絡是東高西低的特殊地形，斜坡下方則面迎台灣海峽，落日景致迷人，並在公路總局舉辦「台灣最美10大景觀公路」票選，奪得第1名，成為爆紅的攝影熱點。每逢夕陽西下，常吸引攝影愛好者及行經的用路人停留駐足，但也衍生違規停車及跨越馬路等情形，影響交通安全。

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為改善當地交通違規情形，苗栗縣政府文化觀光局向中央爭取經費，在日落大道路旁的公有地規畫觀景台及停車空間，核定經費1200萬元，後因配合交通部觀光局推動在台61線規畫休息站等觀光據點，擴大規畫為「日落大道休憩園區」，面積增為1.7公頃，兩期工程總經費也增為3億2200萬元。

文觀局指出，1期工程規畫的觀景台110年獲中央核定後，111年4月份動工，目前已經完工，農曆春節前開放民眾使用，喜歡攝影的民眾不用再冒險拍夕陽。

▲▼西濱公路日落大道景觀台已經完工，觀賞落日美景不用再危險站路中央。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲西濱公路苗栗通霄新埔聯絡道，曾奪得「台灣最美10大景觀公路」票選冠軍。（圖／張麥斯提供）

▲▼新埔聯絡道附近還有一處心形公路，是不少情侶約會、賞夕陽的打卡夯點。（圖／張麥斯提供）