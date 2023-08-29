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蘇拉還在增強！這天起「南台灣整坨紫爆」豪雨彈炸2天　路徑有變數

▲▼蘇拉颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

▲蘇拉有增強為強颱趨勢。（圖／翻攝NOAA）

記者閔文昱／台北報導

蘇拉颱風逼近台灣，中央氣象局28日晚間11點30分發布海上颱風警報。氣象局課長林秉煜表示，蘇拉在周三、周四（30日、31日）影響最明顯，花東地區及南部山區要特別注意局部大雨、豪雨。另外，近颱風中心的蘭嶼、綠島、東南部要特別警戒強風，周三起風浪也會逐漸增大，東部、東南部及恆春半島將有6米浪高。

蘇拉目前強渡為中心風速每秒 48 公尺，暴風半徑150公里，預估未來強度會再增強，暴風半徑也還有擴大趨勢，目前蘇拉位置在鵝鑾鼻的東南方約 540 公里之處，未來將以每小時12公里速度，向北北西轉西北進行，預估29日抵達台灣巴士海峽近海，提醒巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

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▲▼蘇拉颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

▲蘇拉颱風30至31日影響台灣最劇，紫爆豪雨熱區出爐。（圖／NCDR）

林秉煜指出，隨著蘇拉向西北移動，預估會在周三通過南方近海，暴風圈可能壟罩南台灣陸地，東半部地區、南台灣高屏地區將出現明顯雨勢，到了周四蘇拉抵達台灣西南方海域，將帶來偏南風環境，花東降雨持續明顯，北台灣、宜蘭降雨相對緩和，不過中南部天氣依舊不穩定，因此提醒這兩天花東地區、南部山區還是要注意會有局部大雨或豪雨出現機率。

到了周五、六（9/1～9/2）隨著蘇拉逐漸遠離，降雨情況稍微有機會緩和，不過外圍環流影響各地天氣還是相對不穩定；周日、下周一(3日、4日)西半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲氣象局發布海上警報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布海上警報。（圖／氣象局）

林秉煜提醒，蘇拉結構較為紮實，暴風圈較小，因此距離颱風中心越近，風雨影響程度就會越明顯，周三至周四期間還要持續觀察颱風路徑是否有變化，若蘇拉走向偏南，風雨影響就會相對不明顯，但若路徑北偏，南台灣甚至澎湖地區就要特別注意。

風浪部分，周三至周六(30日至9月2日)各地沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，請避免前往海邊活動；30日至9月3日適逢年度大潮，新北至臺南及澎湖沿海在漲潮期間，沿海低窪地區請注意海水倒灌及局部淹水等現象，請注意。

根據氣象局預估，29日隨著颱風逐漸接近，東半部及恆春半島的降雨明顯增加，且雨勢越晚越多，請多加留意，而午後雷陣雨受颱風外圍沉降影響，降雨範圍減小，但中南部地區及北部山區仍有局部雷陣雨的機會，下午出門建議攜帶雨具備用。
 

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