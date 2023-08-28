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郭台銘實現總統夢至少要走4步　矢板明夫：這一仗是場硬仗

▲▼鴻海創辦人郭台銘主流民意大聯盟記者會中宣布，將以獨立參選人身分展開聯署參選總統，並由黃士修擔任發言人一職。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘宣布參選總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘28日正式宣布以以獨立參選人身份進行連署，投入2024總統大選。日本產經新聞社台北支局長矢板明夫分析，郭台銘想實現總統夢，至少要走4步，「這一仗，對他來說，也是一場硬仗。」

郭台銘28日記者會表示，多數民眾期望他出來選，他在產業界有將近50年的歷練，深知須知進步的總總細節，他有豐沛的國際視野，深知AI人工智慧新時代已來臨，台灣未來的總統需要對產業發展的洞察力，而他自己的參選是為了促成在野陣營的整合，「在野不整合，便宜賴清德！郭台銘本來沒必要選，但是，郭台銘所代表的中間聲音卻不能缺席！郭台銘期許自己能成為團結的最大公約數，我也將繼續邀請在野陣營其他兩位候選人，一起坐下來，你喝咖啡，我喝奶茶，一起好好商談國家大事。」

矢板明夫說，郭台銘想勝選，首先要完成連署，畢竟如果沒有參選資格，和別的非綠陣營談整合，就沒有本錢。這一步並不難。郭台銘有自己的鐵粉、有深藍、還有一部分國民黨的地方勢力支持。甚至也有一部分民進黨支持者也希望郭董出來，把在野黨的水攪渾。所以，連署跨過門檻應該很輕鬆。再來就是和民眾黨合作。也就是說服柯文哲擔任副總統或其他職務。這就很難了。

矢板明夫表示，民眾黨固然沒有錢也沒有人，但是確實獲得了不少年輕人的支持。這場選舉，柯文哲即使沒有選上總統，民眾黨在立法院的席位一定會增加，甚至有可能在國會扮演關鍵少數的角色。現在和郭台銘合作，很可能會縮小該黨的成長空間。所以可能性不太大。

不過，矢板明夫提到，若第二步完成，就要和國民黨合作、說服參選人侯友宜擔任副總統或其他職務。這一點更困難，可要想把一個百年政黨正式提名的候選人棄掉，可能性十分渺茫。

矢板明夫認為，等到郭台銘整合了在野勢力，才能和民進黨的賴清德對決。兩個候選人要比的是政策、能力、口才、團隊和人品。賴清德選過國大代表、立法委員、台南市長、和副總統。有豐富的從政經驗。也經歷過大大小小的選舉檢驗。而郭台銘是第一次出來選舉，將面對很多未知數。但郭台銘是在野中，對兩岸政策論述得最清楚的人。他提出的「金門宣言」，儘管他認為並不代表台灣的主流民意，但是，提供了一個大家可以探討兩岸政策的平台。

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