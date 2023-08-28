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UFO閃電充能？墨西哥男捕捉畫面傻眼　圓盤黑影浮空中

▲▼UFO閃電充能？墨西哥男捕捉畫面傻眼　圓盤黑影浮空中。（圖／翻攝soydassa抖音）

 ▲墨西哥一名男網友捕捉到疑似UFO的物體。（圖／翻攝soydassa抖音）

記者鄒鎮宇／綜合報導

外星人、不明飛行物體（UFO）一直都是大家熱愛的題材，美國國防部也成立「全領域異常現象解決辦公室」（AARO），對空中出現的不明飛行物體（UFO）展開調查。墨西哥一名男子日前發現空中不斷閃電，曝光了躲在雲層中的圓盤物體，立刻拿起手機拍攝並上傳，吸引大批網友關注。

墨西哥一名網友soydassa日前在抖音上傳一段1分25秒的影片；他表示，他7月11日在墨西哥普埃布拉市（Puebla México）的閃電風爆中，可以看到一個巨大的陰影隱藏在雲層中，卻因閃電而曝光了它的外型。

影片顯示，普埃布拉市的夜晚上空被雲層壟罩，雲層中不斷有閃電交織，然而靠近前方的閃電在雲層內轟擊時，卻意外顯露出一個扁平的物體停留在空中。

網友看完紛紛留言，「我也看到了」、「利用大自然能量，科技最終目標」、「當然是在補能量」、「看起來和雲很不一樣」、「我也看到了，但是沒有人相信我」、「這看起來確實像一艘船」，也有人說「這是UFO形狀的雲啦」、「影子可能是另一朵雲」。

@soydassa Ovni aparece en Tormenta eléctrica en Puebla México el 11 de julio de 2023 en donde se puede apreciar una sombra de proporciones gigantescas oculta entre las nubes pero los rayos la muestran. . . . . . #ovni #ovnis #ovnis2023 #viral #jaimemaussan #maussan #maussantv #ufo #ufos #misterio #oculto #alien #aliens #misterios #nave #objetovolador #objetovoladornoidentificado ♬ Amityville Horror - Scary Halloween Sound Effects - Halloween Sound Effects

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UFO閃電充能？　他捕捉畫面傻眼

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