恐怖大雷雨　財經網美也「媽啊」！網笑：七夕有人亂發誓吧

▲午後雷雨讓胡采蘋嚇呼太恐怖。（圖／記者呂佳賢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

今（22日）午後各地出現雷陣雨，中央氣象局發布大雨特報，還有地區出現大雷雨。「財經網美」胡采蘋就在臉書直呼，「媽啊這個大雷雨太恐怖了吧！」吸引不少網友紛紛回報，「我在79樓搖滾區，雷聲閃電好精彩」、「文湖線捷運卡住了。」還有人開玩笑說，「大概是因為七夕很多人發誓的關係吧！」

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」發文，驚呼大雷雨太恐怖，「連台灣人都覺得很大的雷跟很大的雨，那就真的是很大！」還hashtag「#有見識的民族」，最後附上一個笑到噴淚的圖案。

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貼文下方就有人留言，「隔壁的新北，太陽高照，只聞雷聲，還未見雨」、「我在79樓搖滾區，雷聲閃電好精彩」、「真的超級大暴雨」、「士林新光醫院，有個明顯的結界」、「新莊的天空好黑狂打雷。」

其中，還有一名女網友回報「文湖線捷運卡住了」，胡采蘋則說「停一下好了，雷實在太大了」，該名女網友則尷尬回「是啦！但是我們卡在車廂裡面，覺得可以不要發車，是不是比較安全……」

還有不少人笑呼，「沒事，今天七夕，有人亂發誓，上頭一併處理而已」、「大概是因為七夕很多人發誓的關係吧！」「有人亂講話媽祖生氣了啦！」「特別的日子，總是充斥誓言。」「今天亂發誓的人太多了。」