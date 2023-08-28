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蘇拉「越來越猛」　近台過程中將成強颱！氣象局今晚發海警

記者李宜秦／台北報導

蘇拉颱風進逼，周三、四離台灣最接近，花東、中南部將陸續出現強風豪雨。中央氣象局表示，蘇拉結構完整，目前持續增強中，預計將以中颱上限或強颱之姿靠近台灣，海上警報預計會於今晚發布、陸警則可能會在明日下半天發布。

▲▼颱風蘇拉。（圖／氣象局）

▲颱風蘇拉持續增強。（圖／氣象局）

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氣象局預報員徐仲毅表示，蘇拉颱風位於六百多公里外的海上，偏北轉西北移動，往台灣東南部海面到巴士海峽前進，結構完整，持續增強中，靠近台灣的過程有機會增強為強颱。

▲▼颱風蘇拉。（圖／氣象局）

▲▼颱風蘇拉暴風圈侵襲機率上升。（圖／氣象局）

▲▼颱風蘇拉。（圖／氣象局）

明日白天降雨仍是午後對流為主，山區、中南部降雨機率高。入夜以後逐漸受到蘇拉影響，東半部降雨增加。周三、四蘇拉離台灣最近，花東、南部山區將有局部豪雨，中南部周四降雨更增，另沿海地區要小心長浪，而花東、南部則有強風，東南部、南部、恆春半島可能有六米以上浪高。

氣象局預計將於今晚針對蘇拉發布海警，明下半天可能發布陸警。另海葵颱風朝西北西往琉球海面移動，未來若增強或移動速度快，可能與蘇拉發生雙颱效應。

徐仲毅解釋，雙颱效應為兩個等級差不多、距離較近的颱風互相影響，兩者將出現「互繞」的情況，也會互相改變彼此環流走向。他提醒，台灣東方海面還有其他熱帶擾動發展中，有可能進一步影響蘇拉、海葵移動方向。

▲▼颱風蘇拉。（圖／氣象局）

▲颱風蘇拉、海葵可能互相影響。（圖／氣象局）

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