台北45家必比登「捷運地圖」超狂　他見2處虧：是美食沙漠嗎？

▲粉專製作美食地圖。點圖可放大。（圖／翻攝自Facebook／台北捷運 Metro Taipei）

記者曾筠淇／綜合報導

米其林23日公布139家必比登推介名單，而台北則入選45家。如果想吃這些美食，搭捷運前去或許是個不錯的選擇，「台北捷運」粉專日前就貼出一張美食地圖，直呼「下次有人再說『都可以』或『隨便』的時候」，就看看這張圖！

今年獲得必比登推介的台北店家有45家，其中有3家是新入選。近日粉專「台北捷運 Metro Taipei」就貼出一張台北捷運美食地圖，原來粉專已經將這45家店依不同捷運站繪製上去，相當用心。

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粉專還在文中寫道，有些人對於吃飯可能沒想法，常會說「都可以」、「隨便」，以後如果再聽到這些話，「就把這張圖給他！從裡面選絕對不會錯！」粉專也不忘補充，「TPASS基北北桃都會通帶你爽快享食」。

超精美的美食地圖曝光後，不少網友也留言大讚，「太厲害的一張圖，感謝」、「超好用」、「立馬存起來」、「存下來，以後就不用找要吃什麼啦」。還有網友直呼，「內湖、南港是美食沙漠嗎」、「其實還有很多好吃的，沒關係～自己覺得好吃的就是自己心中的米其林必比登」。

▼米其林必比登名單（台北）。（圖／米其林指南提供）