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男大生回宿舍「走錯門」當場遭槍殺！　開學第3天慘死

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 尼古拉斯這學期才剛升大三。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國南卡羅來納州發生一起悲劇，一名男大生才剛搬進校外的宿舍，半夜回家時卻不慎進錯家門，屋主以為有小偷闖入，當場開槍攻擊，導致男大生不幸死亡。

綜合《紐約郵報》等外媒，南卡大學（USC）20歲男大生尼古拉斯（Nicholas Anthony Donofrio）今年升上三年級，爸媽一周前才幫他搬家，和4名友人一起住進兄弟會的校外宿舍，26日半夜要回宿舍時卻走錯房子。

警方約凌晨2時接獲民眾報案稱有小偷闖入，趕往現場途中得知發生槍擊，抵達後發現一名男性陳屍民宅門廊，上半身有槍傷，驗屍證實死者就是尼古拉斯。

初步調查顯示，尼古拉斯當時進錯家門，而他住的宿舍就在同一條街上，距離大學主校區不到2英里（約3.2公里）。警方未透露是誰槍殺尼古拉斯，也未說明是否立案任何指控，僅稱調查仍在進行。

尼古拉斯（Nicholas Anthony Donofrio）來自康乃狄克州，熱愛籃球，在南卡大學攻讀肌動學及運動科學，24日才剛開學，沒想到升上大三第3天就意外喪命。

尼古拉斯的父母受訪時悲痛欲絕，「他是個好兒子，有愛心，有同理心，具備所有你希望兒子擁有的特質。」校方也聲明表示，學務團隊正為可能因這起悲劇受影響的學生提供支持。

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