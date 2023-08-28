「8寶庫」藏私房錢準備發財！　專家：神明加持、招桃花貴人

▲私房錢該怎麼藏，風水專家透漏8個地點，不僅可以漲財運還可以招桃花。（圖／CTWANT提供）

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夫妻大多不願看到枕邊人偷藏私房錢，此時如何存放就要仔細評估。清水孟國際塔羅小孟老師分享，8個絕佳藏匿私房錢的地方，不僅帶動財運，還會招來貴人。

一、神明桌：藏在神明桌祖先牌位下方抽屜，能得到祖先加持，讓自己有光明。

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二、辦公桌：辦公桌藏私房錢，建議男左女右，放在辦公桌最下方一層更好，有步步高升的含義。

三、天花板凹槽：藏在天花板凹槽，放在客廳明堂，代表飛龍在天，財氣噴發。

四、布偶裡面：藏在布偶裡，要布偶看起來是人形，不要是動物形體，以免財氣下滑。

五、衣櫃裡：藏在衣櫃裡要記得，放在一件較厚的衣服裡，代表厚錢，錢會越來越厚，越存越多。

六、梳妝台：放在梳妝台最下方層是最好的，房間梳妝台代表桃花情感，因此放在梳妝台下能有金錢桃花貴人。

七、專業書籍：將私房錢放在書籍裡放，要記得務必要跟金融有關更好，無形中也能懂得如何投資。

八、保險箱：放在保險箱裡，要記得放在門打開45度角最好。

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