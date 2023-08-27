全運會首金出爐！汗水淚水交織雪前恥　花蓮女足擊敗新北封后

▲身著白色球衣的花蓮女足與新北市對決，以精湛球技奪冠。（圖／花蓮縣體育會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮女足26日在全運會女子足球冠軍爭奪戰裡以3比0粉碎新北市衛冕之夢，更以完美復仇的強勢球技抱回冠軍寶座，一雪兩年前敗北之恥，隊員們莫不流下喜悅之淚。花蓮縣體育會理事長汪錦德等人特地到場為球員加油，親眼見證花蓮女足亮麗表現，為花蓮爭光。





這場賽事26日下午在台南市舉辦，朱文彬教練賽前向隊員們信心喊話，拿出平時訓練的精神，全力以赴。蔡莉真隊長領軍，率隊員出擊，以勝利為唯一目標。長期支持花蓮足球運動的麗台科技董事長盧崑山、花蓮縣體育會理事長汪錦德、花蓮縣政府體健科長盧谷砳樂等人特地到場為花蓮女足加油。

▲花蓮女足全隊大合照。



比賽開始，雙方互不相讓，花蓮女足11號賴麗琴在球賽開始9分鐘時踢進一球，為這場賽事奠定勝利的好預兆，19號何宣宜更是不得了，在上半場28分鐘及44分鐘分別各進一球，讓花蓮女足的隊員們信心大增。下半場，雙方攻守具佳，戰況激烈，花蓮女足最後以3比0抱回冠軍寶座。隊員開心玩起打水仗，淚水與汗水交織一起，臉上洋溢著勝利的笑容。



花蓮女足在兩年前全運會與新北市對決，未料在延長賽裡以3比1敗北，不但無緣金牌，更讓四連霸的夢想一夕之間成為泡影，因此今天以精湛球技奪冠，球迷們在臉書直播紛紛留言，以「完美復仇」為這場賽事留下最好的註腳。財團法人花蓮縣體育發展基金會執行長汪錦德代表董事長徐榛蔚頒發三萬元加菜金，以資鼓勵。

