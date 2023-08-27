大貨車急剎「10噸重H鋼樑衝出」　保時捷車頂扛住了！駕駛奇蹟逃生

▲國二27日下午一輛貨車因急剎，導致車上H型鋼樑衝出重砸前方一輛保時捷。（圖／記者楊熾興翻攝，下同）

記者楊熾興、閔文昱／桃園報導

國道2號西向6公里處27日下午發生一起車禍事故，一輛載運H型鋼樑的貨車行經大竹交流道出口路段時，疑似未保持安全距離急剎追撞前車，不料貨車上裝載的H型鋼梁因沒捆紮牢固，導致鋼梁衝出，重重壓在一輛保時捷車頂上，總計造成6台車事故，所幸保時捷駕駛僅受輕傷，並無大礙，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

警方指出，26日17時28分接獲通報，國道2號西向6公里大竹交流道出口路段，有6部車事故，立刻調派巡邏車前往處理。經調查，22歲的曾姓男子駕駛自大貨車行經該路段時，因前方車流回堵，曾男疑似未保持安全距離急剎追撞前車，總計造成6台車事故。

由於貨車上裝載的H型鋼梁因捆紮未牢固，事故發生後重達10幾噸的鋼梁也瞬間衝出，並重重壓在一輛保時捷車頂上，所幸駕駛保時捷的劉姓駕駛輕傷無大礙，6台車駕駛人經警方施以酒測，未有酒精濃度反應，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

警方提醒，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。呼籲用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

另外，未依規定捆紮牢固致掉落，違反道路交通管理處罰條例，可處新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，警方已針對曾男依法製單，呼籲駕駛人裝載貨物行駛高速公路務必依照相關規定捆紮牢固，避免因貨物掉落傷及無辜。