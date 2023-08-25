路邊撿到一包神秘種子！苗栗阿北「好奇試種」...竟衰捲毒品案

▲種子長著長著竟變成大麻。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

苗栗縣大湖鄉一名葉姓農夫幾個月前在路邊撿到一包種子，好奇心驅使便帶回家試種，沒想到在他細心培育之下，竟長出二級毒品大麻，儘管他發現後立即向警方自首，但仍衰捲毒品案。

據了解，務農的葉姓男子今年2月在大湖鄉台3線垃圾子車旁發現一包「神秘種子」，他當場職業病發作撿回家栽種，歷經3個月的用心澆灌終於發芽，不過這時他卻驚覺事態不對勁，因為漸漸茁壯的植物看起來就像是「大麻葉」，嚇得他趕緊報警自首。

經大湖警分局查驗發現，3株活株與800多顆種子全是大麻，當場予以查扣，同時採集葉男尿液送驗，以釐清是否有吸食大麻之嫌，近日化驗結果出爐呈現陰性反應，證實葉男並未吸毒。

對此，警方表示，儘管葉男主動自首且無吸食毒品，但種植及持有大麻仍是事實，此舉已涉犯毒品危害防制條例，全案已依法函送苗栗地方檢察署偵辦中。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌 讓愛貓愛犬免疫升級 限時↘$450

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

延伸閱讀

▸ 她做代理教師被工程師男友嫌「沒面子」 網狂勸：是時候放生了

▸ 中元普渡怎麼拜最平安？ 「手機別放普渡桌」15點注意事項大公開

▸ 女在泳池溺斃「尪獲1.4億保險金」 法院屍檢完先送他死刑