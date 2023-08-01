文房徐瑞芬瓷繪創作展　日式老屋展現瑞彩繽紛

▲繽紛亮麗的瓷繪藝術，邀請民眾蒞臨文房欣賞品味。（圖／頂新和德文教基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

當日式檜木老屋，遇上結合東西方工藝的瓷繪藝術，會激盪出什麼樣的火花？「文房·文化閱讀空間」即日起展出「瑞彩繽紛－徐瑞芬瓷繪創作展」，邀請民眾走進檜木構築的歷史空間，沉浸在彩筆下的繽紛世界。

素有「台北最美秘境書房」之稱的文房，前身為1930年代末落成的「幸町日式宿舍」。負責營運的頂新和德文教基金會表示，當年的修復工程經過多方考究，復原和洋折衷式樣建築特色，並規劃為藝文閱讀空間，民眾來到此地，可以感受書香與檜木香，體會文化資產保存的精神，也透過藝文活動療癒忙碌的身心。

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▲展出作品《黑曜金》茶具組，每件作品的色彩都是獨一無二。

此次邀請藝術家徐瑞芬舉辦展覽，同樣希望藉由瓷繪作品，帶給民眾一場絢麗的藝術饗宴。徐瑞芬表示，瓷器是傳承上千年的中華文化結晶，但要在光滑的瓷面上彩繪並非易事，且釉料燒製時顏色變化皆不相同，不僅考驗創作者的技術，更代表每件成品都是獨一無二的創作。

徐瑞芬醉心瓷繪創作已超過20年，為了精進與突破，遍訪各國名師，因此作品帶有東方文化元素，也融會西方瓷繪技法，成為這門藝術的集大成者。她推廣瓷繪藝術生活化，希望民眾在日常就能體驗美麗的瓷繪器具，讓生活及心靈充滿繽紛色彩。

▲色彩絢麗的《萬紫滿園》茶具組，每件作品的色彩都是獨一無二。

文房「瑞彩繽紛-徐瑞芬瓷繪創作展」即日起展出至2024年1月28日，共展出35組件作品，展覽免費入場，8月起將有藝術講座以及體驗創作，邀請有興趣的民眾參加，展覽及活動報名資訊詳見「文房·文化閱讀空間」臉書專頁：https://pse.is/53q3l6。

《瑞彩繽紛-徐瑞芬瓷繪創作展》

- 展期：2023年7月25日(二)至2024年1月28日(日)

- 時間：每週二至週日上午10點至晚上9點(週一公休)

- 免費入場參觀