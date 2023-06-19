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陪長者提前過端午！魏應充化身志工大隊長　帶領員工傳愛到偏鄉

▲陪長者提前過端午！魏應充化身志工大隊長，帶領員工傳愛到偏鄉。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲▼陪長者提前過端午！魏應充化身志工大隊長 帶領員工傳愛到偏鄉。（圖／記者謝盛帆攝）

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充帶領員工，到南投縣中寮鄉龍眼林福利協會當志工。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

拿著飯勺，將熱騰騰的飯添到飯盒裡，頂新和德文教基金會創辦人魏應充化身為志工大隊長，帶領員工一起走入偏鄉，到南投縣中寮鄉龍眼林福利協會當志工，分工合作打包飯菜，再跟著送餐人員，親手把愛的便當，送到每一位需要的長者手上。

▲▼陪長者提前過端午！魏應充化身志工大隊長 帶領員工傳愛到偏鄉。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼魏應充與員工一起分工合作打包飯菜，再跟著送餐人員到府送餐給長者。

▲▼陪長者提前過端午！魏應充化身志工大隊長 帶領員工傳愛到偏鄉。（圖／記者謝盛帆攝）

魏應充親切和長者互動，關心他們的生活日常，他說可以為長者服務是一種福報，「我一直跟我們的團隊和基金會所有的職工說，你們很有福報，來這邊讓你可以領薪水又可以當志工，這叫做職志合一，所以今天很多我們的員工或基金會的員工都願意來，讓他們見苦吃福，也希望這些老菩薩都夠在生活得到比較好的照顧」。

▲▼陪長者提前過端午！魏應充化身志工大隊長 帶領員工傳愛到偏鄉。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼魏應充親切和長者互動，關心他們的生活日常。

▲▼陪長者提前過端午！魏應充化身志工大隊長 帶領員工傳愛到偏鄉。（圖／記者謝盛帆攝）

中寮鄉是921大地震傷亡人數最多的鄉鎮，當年在瓦礫堆救出27人的「內褲村長」廖振益，災後成立「龍眼林福利協會」守護當地獨居長者，但遇到2008年金融風暴，民眾捐款驟減，運作一度陷入困境，這時看到報導的魏應充伸出援手，十幾年來頂新集團已經捐贈超過千萬元。

▲▼陪長者提前過端午！魏應充化身志工大隊長 帶領員工傳愛到偏鄉。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼龍眼林福利協會總幹事廖振益指出，頂新集團十幾年來已經捐贈超過千萬元，照顧到整個中寮鄉。

▲▼陪長者提前過端午！魏應充化身志工大隊長 帶領員工傳愛到偏鄉。（圖／記者謝盛帆攝）

廖振益指出，「頂新和德文教基金會和魏應充董事長就像是及時雨，在龍眼林福利協會最困難的時候，跳進來幫助我們，若是沒有頂新每一年這麼多錢的捐贈，對於位在貧困山區的中寮鄉來說，經營社會福利實在是很困難，這十多年來頂新給我們很多的幫助，包括日間照顧服務、全鄉的送餐服務，或是頂新和德文教基金食公益計畫，都給我們很多支持和鼓勵，這個愛永遠會留在龍眼林福利協會，照顧到的是整個中寮鄉」。

▲▼陪長者提前過端午！魏應充化身志工大隊長 帶領員工傳愛到偏鄉。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼頂新和德文教基金會看到機車太過老舊，擔心送餐人員安危，捐贈3台送餐機車。

▲▼陪長者提前過端午！魏應充化身志工大隊長 帶領員工傳愛到偏鄉。（圖／記者謝盛帆攝）

送餐人員為了送餐給長者，每天得要騎4個小時的車，頂新和德文教基金會看到機車太過老舊，擔心人員安危，捐贈3台送餐機車，龍眼林送餐人員蘇大哥表示，「有了新車之後，比較不會故障，也可以在時間內送達，謝謝頂新的貼心舉動，讓他們能夠更安全把餐點送到長者手上」。

▲▼陪長者提前過端午！魏應充化身志工大隊長 帶領員工傳愛到偏鄉。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼魏應充以實際行動帶領員工走進偏鄉關懷長者，盼能拋磚引玉帶動各界善心人士一起做公益。

▲▼陪長者提前過端午！魏應充化身志工大隊長 帶領員工傳愛到偏鄉。（圖／記者謝盛帆攝）

端午前夕，魏應充以實際行動帶領員工走進偏鄉關懷長者，也和龍眼林的阿公阿嬤們一起包粽子，場面相當溫馨，魏應充認為「生活重要的是吃，吃如果能夠得到照顧，身體就會健康，就會長命百歲」，他期盼能夠拋磚引玉帶動各界善心人士，一同關懷公益團體，將善的循環推動到社會每個角落。

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