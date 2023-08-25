開放第三地陸客來台觀光　蔣萬安：樂見陸客帶動經濟跟觀光

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者許靖騏攝）



記者陳家祥／台北報導

陸委會宣布自9月1日開始，恢復旅居海外第三地的陸客來台觀光，並恢復兩岸團體旅遊，陸籍團客初期每天2000人次（不含小三通）。對此，即將啟程上海雙城論壇的台北市長蔣萬安，25日受訪表示，樂見陸客回流帶動整個經濟跟觀光產業的發展跟提升，兩岸人民之間有更多的交流跟互動，其實也能增進彼此間的理解認識。

針對輕颱蘇拉是否會影響雙城論壇舉辦一事？蔣萬安表示，蘇拉颱風目前位於台灣東南方600公里處，各國預測會有3種颱風路徑，會隨時掌握，也要求各局處秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」的原則，隨時掌握並做好相關整備及SOP推演，至於雙城論壇是否受影響，會依據科學專業判斷後再對外報告。

對於陸委會宣布陸客可有條件來台自由行，是否會希望藉由這次雙城論壇恢復兩岸友誼？蔣萬安回應，樂見陸客回流帶動整個經濟跟觀光產業的發展跟提升，兩岸人民之間有更多的交流跟互動，其實也能增進彼此間的理解認識。

蔣萬安說，陸委會這樣的宣布，也證明了兩岸交流互動的一貫立場，就是在大環境越艱困、兩岸關係越緊張的時候，越需要持續地交流互動，因此參加雙城論壇能符合朝野的共同看法。