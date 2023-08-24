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戴耳機聽音樂也能無阻礙對話　蘋果推新功能「對話感知」

▲AirPods Pro。（圖／蘋果）

▲AirPods Pro。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果在最新的 iOS 17 測試版中，為 AirPods Pro 2 增加了一項新功能「對話感知」。這項功能可以讓 AirPods Pro 2 自動調節音量和降噪模式，以適應用戶的交流情況。

蘋果對新功能的解釋為，當用戶與他人說話時，對話感知功能會降低 AirPods Pro 2 的音量，並開啟通透模式，讓用戶能夠聽到周圍的聲音。而在最新的iOS 17 Beta 7 中，當用戶首次開啟對話感知功能時，Siri 會向用戶解釋這項功能，並告知 AirPods Pro 2 已經降低了音量。

對話感知是蘋果所稱的自適應功能的一部分，包括三個功能，「自適應降噪控制」是根據環境噪音水平調節降噪程度，「個性化音量」可以在嘈雜和安靜環境之間切換時調整音量，「對話感知」為說話時調低音量並啟用通透模式。

這三個功能都是自動啟動，為用戶提供更舒適和便捷的聽覺體驗。但是，如果用戶不知道這些功能，可能會誤以為 AirPods Pro 2 故障。因此蘋果在 iOS 17 Beta 7 中，讓 Siri 向用戶介紹對話感知功能，並在每次啟動時提醒用戶。

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