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快訊／罰單開出！王陽明東區狂飆900萬BMW　1關鍵「無法」扣車

東區飆速1／王陽明駕900萬名車到東區試車　時速破90公里「來看看能多快」

▲王陽明日前駕駛900萬名車東區試車超速，警方依法開罰。（圖說下同／翻攝周刊王）

記者張君豪／台北報導

藝人王陽明近年開設YouTube頻道「Empire MotorClub」頻道分享他試車影片，日前在該頻道上傳他試駕價值900萬的BMW XM的影片，眼尖網友發現他在忠孝東路4段上，駕車飆破時速90公里，而重踩油門的瞬間，更讓人看得膽顫心驚。

有網友質疑王陽明駕駛豪車高速展示性能，違反市區道路限速50公里的規定。據了解，北市警方根據該試車影片，函文給懸掛牌照所屬車主，但因該豪車所懸掛的臨時試車牌效期僅有3天，警方根據車商借出車輛紀錄，確定是藝人王陽明試車使用。

東區飆速1／王陽明駕900萬名車到東區試車　時速破90公里「來看看能多快」

北市警方據此查出查出藝人王陽名應是在6月中旬向BMW車商申請自媒體試車，期間在台北市大安區忠孝東路4段超速試車引發爭議。但經北市警調查分析，研判王陽明試車超速時間落在6月中旬，若超速駕駛達時速90公里，仍適用〈道交管理處罰條例〉舊法第40條，在市區超速未滿60公里，得開罰1200-2400元罰鍰。

知情者透露，新修〈道路管理處罰條例〉在今年7月1日上路，藝人王陽明6月中旬在北市道路超速試車，仍須以舊條例相繩，加上舊制規定須超速達60公里才會違反43條，警方始得依法吊扣車輛牌照，王陽明超速行為警方判定仍適用舊制。

東區飆速1／王陽明駕900萬名車到東區試車　時速破90公里「來看看能多快」

再者，台北市監視器建置相關規定，交通違規不並能以市警局建置的監視器系統作為開罰依據，加上王陽明超速時間在今年6月期間，並不適用《交通管理處罰條例》43條新制「嚴重超速」扣照規定。北市警證實：日前以逕行舉發方式，對藝人王陽明開出罰鍰2千元的超速罰單。

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