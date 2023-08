瓦格納首腦墜機亡！　97秒「墜毀目擊」影片曝光

記者葉國吏/綜合報導

俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)墜機身亡,該架飛機上包含普里格津再內的10人也都全部身亡。目前有媒體指稱飛機遭擊落,而墜毀瞬間也被民眾拍下放上網路。

瓦格納首腦普里格津在今年6月才領導瓦格納傭兵叛變,但僅短短1天就結束。報導指出,這架巴西航空工業公司 (Embraer)的飛機,有7名乘客和3名機組人員,正從莫斯科飛往聖彼得堡,飛行不到30分鐘墜毀。

俄官媒塔斯社(TASS)報導指出,這架飛機在特維爾地區墜毀,普里格津是乘客之一。「瓦格納」(Wagner Group)有關的Telegram頻道「灰區」(Grey Zone)則指控飛機遭到防空部隊擊落。

另外也有當地民眾目擊墜機經過,全程錄下後放網路瘋傳,影片中可以看到一架客機從天而降、墜毀後爆炸起火。影片全長97秒,可以看到物體向下墜落、失事飛機穿過雲層,機尾還冒著煙。飛機在墜毀後起火並冒出黑色濃煙,直竄天際。

BREAKING: Private jet carrying Russian mercenary chief Yevgeny Prigozhin has crashed with 10 people on board.



No survivors.



Prigozhin was a media favorite back in June when he led led a failed rebellion against Putin.



“Wagner-linked Telegram channel Grey Zone reported the… pic.twitter.com/YuFcUlXGek