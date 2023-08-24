瓦格納首腦墜機亡！　97秒「墜毀目擊」影片曝光

記者葉國吏／綜合報導

俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）墜機身亡，該架飛機上包含普里格津再內的10人也都全部身亡。目前有媒體指稱飛機遭擊落，而墜毀瞬間也被民眾拍下放上網路。

瓦格納首腦普里格津在今年6月才領導瓦格納傭兵叛變，但僅短短1天就結束。報導指出，這架巴西航空工業公司 （Embraer）的飛機，有7名乘客和3名機組人員，正從莫斯科飛往聖彼得堡，飛行不到30分鐘墜毀。

俄官媒塔斯社（TASS）報導指出，這架飛機在特維爾地區墜毀，普里格津是乘客之一。「瓦格納」（Wagner Group）有關的Telegram頻道「灰區」（Grey Zone）則指控飛機遭到防空部隊擊落。

另外也有當地民眾目擊墜機經過，全程錄下後放網路瘋傳，影片中可以看到一架客機從天而降、墜毀後爆炸起火。影片全長97秒，可以看到物體向下墜落、失事飛機穿過雲層，機尾還冒著煙。飛機在墜毀後起火並冒出黑色濃煙，直竄天際。

BREAKING: Private jet carrying Russian mercenary chief Yevgeny Prigozhin has crashed with 10 people on board.



No survivors.



Prigozhin was a media favorite back in June when he led led a failed rebellion against Putin.



“Wagner-linked Telegram channel Grey Zone reported the… pic.twitter.com/YuFcUlXGek — Collin Rugg (@CollinRugg) August 23, 2023