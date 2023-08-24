陸80後「台灣零食」回憶殺　進口商：靠「她」年銷2億人民幣

▲第十四屆津台會，台灣商品採購洽談會現場。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／天津報導

「第十四屆津台投資合作洽談會」21日到今（24）日在天津舉行，新品採購會即將進入尾聲，台灣零嘴依然是關注焦點，至於哪些賣最好？上海進口商馮暉接受《東森新媒體ETtoday》採訪表示，休閒食品「張君雅小妹妹」是大陸80後童年回憶，蟬聯銷售冠軍榜，一年為公司賺進2億人民幣，換算快9億台幣，晶晶果凍條也後來居上。另外，金門高粱也是萬年網紅商品，深受大陸民眾喜愛。

▲台灣知名老品牌零嘴受到大陸小朋友喜愛 。（圖／記者任以芳攝）

為期4天的津台會今天24日是最後一天，台企新品採購洽談會一共有六大展區分為美食盛薈、潮流飲品、預製佳餚、運動康養、台青逐夢、生態農品等，展示眾多台企新品，吸引京津冀廠商參觀採購。

走進展區超過十多家台資企業，包含耳熟能詳老品牌，台灣零嘴特別受到喜愛，來自北京的馮暉在台資企業上班，負責大陸華北區銷售有數十年時間，對於台灣休閒食品十分了解。

▲ 大陸80後最愛台灣零嘴。（圖／記者任以芳攝）

馮暉向《東森新媒體ETtoday》記者介紹，台灣進口零嘴市占率不高，成本也比大陸本土零食高一成左右，還是受到民眾喜愛，特別是白領女性和學生族，其中，「張君雅小妹妹」是大陸80後童年回憶，間接延續到90後消費市場。

「早期台灣網紅商品魅力不減，靠著『懷舊商機』公司一年賺進2億人民幣。」馮暉還舉例，「台灣突然竄紅網紅商品還有晶晶果凍條，小朋友很喜歡，各地廠商叫貨數量持續穩定上升。」

▲台灣鳳梨酥依然深受大陸民眾喜愛 。（圖／記者任以芳攝）

馮暉進一步介紹，早期台灣原產進口鳳梨酥也是熱門的商品，受限大陸前年禁止台灣鳳梨輸入，許多廠商怕麻煩，不願意進口相關產品。考量成本，業者改當地生產，使用大陸的土鳳梨和台灣烘焙技術，銷售業績也不錯。

話鋒一轉，談到去年裴洛西來台，造成很多台灣零嘴、飲料暫停輸陸。馮暉說，「主要卡關『在華註冊編號』，將近半年時間商品進不來，公司按規矩申請，最終解套。」

另外，瞄準千億白酒市場，台灣三寶之一的金門高粱，深耕大陸市場數十年，雖然無法進入主流市場，擁有一定知名度，也是大陸民眾逢年過節送禮首選之一，成為萬年網紅商品。

不願具名華南台商表示，台灣休閒食品和各類飲料還是有一定競爭力，大陸民眾認定台灣生產技術和用料比較實在，但台海關係越來越差，豬肉、石斑魚、鳳梨、芒果相繼被「暫停」輸陸，很多業者內心也很緊張，不知道下一個「地雷」會是什麼，兩岸商貿不確定因素增加，預估往後日子恐怕不會好過。