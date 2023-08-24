4星座「對他太好就作亂」！第1名很懂玩：享受被識破的壓力

▲有幾個星座被點名「女友不管」就開始在外作亂、拈花惹草。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

有些男人有種天生的劣根性，就是如果女朋友對他們太好，他們就覺得天下太平，可以偷偷的在外面多認識一些不同的對象，或是開始跟朋友一起在外花天酒地，只要是在女朋友還能忍受的範圍裡面，這些男人就會拚了命的去試探女朋友的底限。好聲好氣的勸這些男人似乎都沒有用，有時候就是該拿出一張馴獸師的嘴臉，對這種男人恩威並施才會讓他們安份一點，究竟哪些男人有這樣糟糕的劣根性呢？一起來看看吧！

※請參考太陽＆金星星座

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第4名：處女男

看起來乖巧的處女男其實是一種天生就需要被管，而且有一點天生的「喜好被虐待」體質，他們是一種如果身為女朋友的妳沒有好好的管一下他們，處女男就會沒有方向，甚至於會開始胡作非為的一種男人。

也就是說，很多處女男喜歡跟比較強勢有主見的女生在一起，倒不是處女男沒有主見，他們是使命必達型的男人，但沒有使命給他們，處女男就會覺得沒有什麼存在感，如果你太百依百順，輕則覺得這樣的男人太龜毛，重則你會發現處女男原來也很會花天酒地。

第3名：牡羊男

牡羊男就是典型的大孩子，如果少了媽媽在旁邊管的話，大概就會弄得天翻地覆又亂七八糟，他們天生還蠻喜歡被自己的女朋友管的，特別是一些小細節，而且有時候還會耍任性的跟女朋友作對，只因為這樣很有趣。

坦白說就像是小朋友會耍脾氣，待在想要的玩具前面大哭大鬧的狀況差不多，如果女朋友總是百依百順，那麼當真是「慈母多敗兒」，最後想管想拉大概也都管不住拉不住，這是野馬型的男人，不訓練一下真的就會讓妳很頭疼。

▲雙子座享受計謀被識破的壓力，認為這樣的愛情才好玩。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

第2名：摩羯男

摩羯男對於女朋友的存在是一種又愛又矛盾的狀態，他們喜歡自己的女友很聰明、有智慧、有本事，卻又不喜歡女朋友管自己管太多，但是如果女朋友百依百順，摩羯男又會覺得女朋友沒有主見，自己在外就會想做什麼就做什麼。

這是一種有趣的矛盾，摩羯男天生是有內在的花心基因，對於許多外在的逸樂和享受，在內心的抵抗力頗低，雖然臉上都是一副正人君子的樣子，因此如果女朋友都不管，就當真會天下大亂，聰明的掌控住摩羯男才會是愛情當中的贏家。

第1名：雙子男

雙子男是天生就很聰明，很懂得找法律漏洞鑽的男人，面對另一半如果是比較強勢的對待的話，往往就會比較安份一點，倒不是雙子座喜歡被人管，而是雙子男喜歡那種自己的一些計謀被看破時的那種壓力，這會激起他們挑戰的動力，這樣愛情才好玩。

有時候恐怕就有點像是貓抓老鼠一樣的有趣，雙子男總是會有很多不同的小聰明，去外面玩、去做一些會讓女朋友不開心或吃醋的事情，也是想要測試看看自己的女朋友有多聰明，會用什麼方式來破解，對雙子男太百依百順也只會讓他們覺得很無趣。

本文經授權轉自：亞提米斯