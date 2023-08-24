　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4星座「對他太好就作亂」！第1名很懂玩：享受被識破的壓力

滑手機,LINE,偷吃。（圖／記者李佳蓉攝）

▲有幾個星座被點名「女友不管」就開始在外作亂、拈花惹草。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

有些男人有種天生的劣根性，就是如果女朋友對他們太好，他們就覺得天下太平，可以偷偷的在外面多認識一些不同的對象，或是開始跟朋友一起在外花天酒地，只要是在女朋友還能忍受的範圍裡面，這些男人就會拚了命的去試探女朋友的底限。好聲好氣的勸這些男人似乎都沒有用，有時候就是該拿出一張馴獸師的嘴臉，對這種男人恩威並施才會讓他們安份一點，究竟哪些男人有這樣糟糕的劣根性呢？一起來看看吧！

※請參考太陽＆金星星座

[廣告]請繼續往下閱讀...

第4名：處女男

看起來乖巧的處女男其實是一種天生就需要被管，而且有一點天生的「喜好被虐待」體質，他們是一種如果身為女朋友的妳沒有好好的管一下他們，處女男就會沒有方向，甚至於會開始胡作非為的一種男人。

也就是說，很多處女男喜歡跟比較強勢有主見的女生在一起，倒不是處女男沒有主見，他們是使命必達型的男人，但沒有使命給他們，處女男就會覺得沒有什麼存在感，如果你太百依百順，輕則覺得這樣的男人太龜毛，重則你會發現處女男原來也很會花天酒地。

第3名：牡羊男

牡羊男就是典型的大孩子，如果少了媽媽在旁邊管的話，大概就會弄得天翻地覆又亂七八糟，他們天生還蠻喜歡被自己的女朋友管的，特別是一些小細節，而且有時候還會耍任性的跟女朋友作對，只因為這樣很有趣。

坦白說就像是小朋友會耍脾氣，待在想要的玩具前面大哭大鬧的狀況差不多，如果女朋友總是百依百順，那麼當真是「慈母多敗兒」，最後想管想拉大概也都管不住拉不住，這是野馬型的男人，不訓練一下真的就會讓妳很頭疼。

▲▼戀愛,手機,情侶,聽音樂,聊天。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲雙子座享受計謀被識破的壓力，認為這樣的愛情才好玩。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

第2名：摩羯男

摩羯男對於女朋友的存在是一種又愛又矛盾的狀態，他們喜歡自己的女友很聰明、有智慧、有本事，卻又不喜歡女朋友管自己管太多，但是如果女朋友百依百順，摩羯男又會覺得女朋友沒有主見，自己在外就會想做什麼就做什麼。

這是一種有趣的矛盾，摩羯男天生是有內在的花心基因，對於許多外在的逸樂和享受，在內心的抵抗力頗低，雖然臉上都是一副正人君子的樣子，因此如果女朋友都不管，就當真會天下大亂，聰明的掌控住摩羯男才會是愛情當中的贏家。

第1名：雙子男

雙子男是天生就很聰明，很懂得找法律漏洞鑽的男人，面對另一半如果是比較強勢的對待的話，往往就會比較安份一點，倒不是雙子座喜歡被人管，而是雙子男喜歡那種自己的一些計謀被看破時的那種壓力，這會激起他們挑戰的動力，這樣愛情才好玩。

有時候恐怕就有點像是貓抓老鼠一樣的有趣，雙子男總是會有很多不同的小聰明，去外面玩、去做一些會讓女朋友不開心或吃醋的事情，也是想要測試看看自己的女朋友有多聰明，會用什麼方式來破解，對雙子男太百依百順也只會讓他們覺得很無趣。

本文經授權轉自：亞提米斯

ET快訊
孫生抓包「一番賞」邪惡騙法！　火爆衝突現場直擊
快訊／BMW男酒駕載友撞飛路人！　恐怖畫面曝
台北第一猛鬼大樓直擊！1男1女同時墜樓　裸女陳屍電梯井
地表最孤獨的女人！與世隔絕79年　她不知新冠肺炎
21歲短褲妹酒駕撞死婦人　起底在舞廳上班、做網拍買奧迪
時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」周圍西裝男一臉疑惑
快訊／台64死亡車禍！轎車高速追撞工程車起火　駕駛當場不治

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友老愛「我媽說」　她靠3字打敗媽寶：氣到跟我提分手

4星座「對他太好就作亂」！第1名很懂玩：享受被識破的壓力

燒臘店徵人月薪4萬「要剁手」　內行人揭真相！網友：薪資更可怕

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原「超越原作」

福島核廢水「1、2年後到台灣」　氣象局曝2時間點氚濃度增

山道紅猴子DenKa「超兇」炸開V領　網紅小商人驚喊：TDLB

雙熱低壓共舞！最快明成颱「蘇拉」　滯留打轉5天撲向台灣

鳳梨給被詐騙嬤上香　求家屬原諒！馮語婷揪1重點「根本沒圓滿」

鬼月別鐵齒！專家提醒3做3不做　拜好兄弟3禁忌勿踩雷

準備儲水！桃園2區將停水　預計影響9963戶

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

陳盈潔2度聲請暫緩入監　檢以「身心狀態尚可」拒絕

和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

玖壹壹春風爆熱戀啦啦隊女神Yuri　「專車接送她」下台中家裡煲愛

男友老愛「我媽說」　她靠3字打敗媽寶：氣到跟我提分手

4星座「對他太好就作亂」！第1名很懂玩：享受被識破的壓力

燒臘店徵人月薪4萬「要剁手」　內行人揭真相！網友：薪資更可怕

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原「超越原作」

福島核廢水「1、2年後到台灣」　氣象局曝2時間點氚濃度增

山道紅猴子DenKa「超兇」炸開V領　網紅小商人驚喊：TDLB

雙熱低壓共舞！最快明成颱「蘇拉」　滯留打轉5天撲向台灣

鳳梨給被詐騙嬤上香　求家屬原諒！馮語婷揪1重點「根本沒圓滿」

鬼月別鐵齒！專家提醒3做3不做　拜好兄弟3禁忌勿踩雷

準備儲水！桃園2區將停水　預計影響9963戶

張小燕生日趴「演藝圈5大咖到齊」！ 她驚見國際巨星：今生值了

網紅行動電源爆炸起火！「傷者正面照」曝光　廠商跨海赴金門慰問

抓包「一番賞」邪惡群組騙法！孫生直擊搶手機衝突現場：裡面沒A跟B

曾志偉來台手術被爆「卸任TVB總經理」　電視台緊急發聲明！

NVIDIA財報漂亮！陸行之拋6大觀察　後市看台積電、業界競爭

男友老愛「我媽說」　她靠3字打敗媽寶：氣到跟我提分手

開門見「監獄風布置」鎖匠傻眼：貓會拆家？　瞄一旁懂了

美再批准售台5億美元軍備　外交部：感謝落實安全承諾

快訊／BMW男酒駕載3友返家！路口撞飛7旬翁命危　恐怖畫面曝

台北第一猛鬼大樓直擊！1男1女同時墜樓　裸女陳屍電梯井

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

生活熱門新聞

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

準蘇拉將成颱　下周恐發海警雨4天

瘖啞爸寫字條「2孩子沒得吃」　店家1舉動暖哭萬人

18歲妹打工「進到高級住宅」　她曝詭異內幕

專家提醒3做3不做　拜好兄弟3禁忌勿踩雷

廁所隔壁間「傳勁爆聲音」　她一聽內容嚇壞

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

逛家樂福「驚見1幕超空」！網爆共鳴：以為免費

準備儲水！桃園2區將停水　預計影響9963戶

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

「處暑」6生肖有極強好運

更多熱門

相關新聞

12星座面對愛情模樣　獅子霸氣總裁變小貓

12星座面對愛情模樣　獅子霸氣總裁變小貓

暗戀總是酸酸又甜甜，心裡也不自覺會一直想起對方。《星座好朋友》為大家整理出12星座出現哪些舉動，代表已經深深為你著迷了呢，一起參考看看。

男友爸逼婚「包辦婚禮」　撂話：不到場就放照片舉行

男友爸逼婚「包辦婚禮」　撂話：不到場就放照片舉行

選張有感應的卡牌　抓出人格缺點

選張有感應的卡牌　抓出人格缺點

「不撒嬌就好命」星座女Top 3

「不撒嬌就好命」星座女Top 3

劉冠廷和孫可芳愛情長跑14年求婚成功

劉冠廷和孫可芳愛情長跑14年求婚成功

關鍵字：

星座運勢占卜亞提米斯雙子座摩羯座牡羊座處女座作亂情侶兩性愛情

讀者迴響

熱門新聞

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

即／21歲熱褲妹酒駕　遭撞女路人被送回高雄亡

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

鳳梨找到被詐欺阿嬤了！鞠躬向家屬道歉：了卻我一個心願

準蘇拉將成颱　下周恐發海警雨4天

陳盈潔入獄住10人房　晚餐吃咖哩雞

女警七夕低頭開單爆紅！3.3萬人跪求IG

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

更多

最夯影音

更多
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面