《山道猴子》女友原型是女優？　網友曝「番號」朝聖：外拍到日本

▲女優柊優希外型激似山道猴子超商女友。（圖／翻攝自X@yuuki_sflirt）



記者崔子柔／綜合報導

YouTube神作「山道猴子的一生」近日爆紅，上下集影片已經累積超過1000萬次觀看，因為人物設定相當寫實，在民眾心中激起共鳴。還有網友發現，山道猴子第二任女友的外型，激似日本AV女優柊ゆうき（柊優希）。

一名網友昨（22）日在臉書社團「爆廢公社」發文，貼出山道猴子下集出現的超商女友，與柊優希的照片進行對比，更開玩笑影射女友變女優，讓山道猴子崩潰的劇情。

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▲山道猴子超商女友。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）



柊優希在去年8月出道，臉蛋相當甜美，留著瀏海和短髮，全身有多處刺青，外型和山道猴子超商女友有多處吻合，她在社群網站X（前身推特）有超過5萬名粉絲。

▲女優柊優希。（圖／翻攝自X@yuuki_sflirt）



有網友搜出柊優希的番號，讓不少人搜尋朝聖，也有人開玩笑說，「外拍到日本去了！連日文名都取好了」、「被猴子猜中了」，不過原PO已從臉書社團將這篇文章移除。

先前就有不少網友討論，若山道猴子拍攝真人版，可以找網紅晨晨飾演超商女友一角，因為晨晨也有刺青、短髮、喜歡重機的形象，而在上集中出現的粉色頭髮女主角，則有不少網友點名阿部瑪麗亞，與啦啦隊「Fubon Angels」成員Jessy。