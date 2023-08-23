Mac病毒新變種現蹤　假冒微軟OfficeNote竊錄個資

▲「XLoader」出現針對macOS用戶的新變種。（圖／取自pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

網路安全業者SentinelOne近日發現一款針對蘋果Mac電腦的惡意軟體「XLoader」，它假冒成微軟「OfficeNote 」生產力應用程式，在網路上傳播，但暗藏惡意竊錄程式，會竊取用戶在各個瀏覽器登錄時的機敏資料，還能騙過蘋果macOS系統內件的偵測系統。

SentinelOne表示，起初「XLoader」是一個惡意監控軟體，內藏鍵盤側錄的木馬病毒，但自2015年被發現後，就不斷衍生出各類型的變種版本。

2021年，針對macOS用戶衍生的「XLoader」變種版橫空出世，利用Java程式運行環境分發，但隨著瀏覽器停用Java技術，一度銷聲匿跡。

不料，SentinelOne近期發現「XLoader」的新變種，同樣針對macOS用戶，但這次偽裝成微軟「OfficeNote」生產力應用程式在網路上散播。

▲XLoader 偽裝成微軟OfficeNote的生產力應用程式，在網路散播。（圖／翻攝自SentinelOne）

如果macOS用戶下載假的微軟「OfficeNote」應用程式，點擊後只會跳出「無法安裝」的錯誤訊息，無法正常執行。此時，「XLoader」macOS變種版已經悄悄感染電腦，不肖人士將遠端側錄用戶在Chrome、Firefox瀏覽器等登錄的機敏數據、儲存於剪貼簿的資料，再放到暗網兜售。

更糟糕的是，這款假冒的「OfficeNote」應用程式有取得蘋果開發人員的憑證與簽名，可以騙過蘋果macOS系統針對惡意軟體的內建偵測系統。

SentinelOne指出，儘管蘋果官方已經刪除假冒程式所使用的開發者簽名憑證，假冒程式也無法在Mac App Store上架，但仍可能透過其他管道散播。