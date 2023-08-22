杜紫軍任森崴能源董事後子公司就上市？　黃士修曝時間軸

▲杜紫軍。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

雲豹能源董事長賴勁麟21日請辭後，開始有聲音點出，前行政院副院長杜紫軍也擔任過森崴能源董事，且隔年其子公司就順利上市。對此，核能流言終結者創辦人黃士修22日表示，杜紫軍從未參與公司經營，森崴借重杜的工業專長協助能源轉型，所有投資皆遵守法令。

黃士修透過臉書指出，外傳杜紫軍擔任森崴能源董事後，隔年子公司富崴能源就順利上市。不過，他強調，爭議關鍵在於，台灣電力公司離岸風力發電第二期計畫風場財物採購帶安裝案的開標過程並不理想，經歷8次流標，第九次才由富崴能源得標，時間點是2020年6月15日；而半年後的2020年11月10日，杜紫軍才擔任森崴能源董事直到2023年5月23日卸任。

黃士修說，富崴能源拿下風場，跟杜紫軍根本無關，得標當時，杜紫軍先生並非森崴能源董事，杜紫軍本人及家人，從未持有森崴公司股權（票），其擔任自然人董事一職，亦未參與公司經營，純粹是借重他的工業專才，協助能源轉型產業發展。

據指出，森崴能源會參與投標是因培育台灣離岸風電工程自主，籌組優秀團隊參與投標。根據公開發行公司的公開資料，森崴能源為上市公司，公司大股東主要為永崴投控3712（持股47.63%）、正崴2392（持股8.64%），任何人皆可從公開發行市場取得本公司股票。

法界人士指出，特定人士向不特定多數人，公開散佈不實言論，傷害任何上市櫃公司及特定個人的商譽及聲譽，涉及毀謗及影響公司股價等不法行為，會有民刑事的法律責任。