流感升溫還爆最小重症！1歲女童嘔吐昏睡「染A流併發腦炎」

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情上升，還出現本季年紀最小重症！疾病管制署今（22）日公布個案，是一名年僅1歲的北部女童，沒有潛在疾病，但也沒有接種本季流感疫苗，8月上旬陸續出現症狀，因為發燒、嘔吐、昏睡送急診確認感染流感，腦部電腦斷層檢查有腦水腫，確認流感併發腦炎。

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

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疾病管制署疫情中心副主任李佳琳表示，上周類流感門急診就診7.4萬人次，已經連續兩周上升；也新增通報8例流感死亡與37例流感併發重症個案。

疾管署防疫醫師林詠青表示，重症個案中有1名年僅1歲女童，是本流感季年紀最小重症個案，她在8月上旬出現食慾不佳、活動力下降等症狀，兩天後又有發燒、嘔吐、昏睡等情況，送急診快篩A流，後來也確認感染H1N1，腦部電腦斷層腦水腫，確認流感併發腦炎，所幸經住院治療狀況改善，已經出院。

至於死亡個案，林詠青表示，年齡分布50到80多歲，都是年齡偏高，且有潛在慢性疾病，發病平均2~3周出現肺炎併發呼吸衰竭症狀死亡。

疾管署統計，本流感季累計546例流感併發重症病例(355例A型H1N1、177例A型H3N2)，其中113例死亡(81例A 型H1N1、28例A型H3N2)。

疾管署副署長曾淑慧表示，從健保類流感門急診人次、陽性率等數據來看，疫情確實又再上升。進一步分析，過去兩三年呼吸道疾病相對少，感染類流感個案也不多，累積免疫負債，近期新冠相關防治措施已經回歸到正常，民眾戴口罩也減少有關，應該是流感疫情遲遲不降的原因。

考量流感病毒仍持續於社區中活動，流感併發重症病例數未見下降，疾管署昨日已經宣布再延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用期限至今年9月30日止。

疾病署提醒，民眾勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩。如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上班上學，以免病毒傳播。