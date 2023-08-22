微創手術割到血管！10歲女童「全身血液噴乾」腦死　暗黑內幕曝

▲醫院擅自決定微創轉開胸手術，致10歲女童腦死亡。（圖／翻攝自大風新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

福建一10歲女孩靜靜去年底發現肺部囊腫，被家人帶往廈大附一院求診，由一名該領域相當有名的醫生來做微創手術。父母無論如何也沒料到，一個微創手術，最終卻把女兒推向了腦死亡的慘痛境地。家屬控訴，當時醫生在手術不小心割到血管，造成大出血，孩子全身的血都流乾了，最後更擅自決定微創轉開胸手術，致使孩子腦死。

據《大風新聞》報導，媽媽表示，2022年底，10歲女兒患上肺炎，「去醫院拍片子發現肺部囊腫，我問了廈大附一院兒外科醫生，說得做微創手術。我在簽手術同意書時，讓我簽字的醫生還說，找李醫生是找對了醫生，沒什麼大問題。」

媽媽稱，在醫生推薦下，他們決定在廈大附一院為女兒做微創手術，「李醫生是他們醫院外聘的教授，他就每月一兩天在這家醫院，說李醫生是全國數一數二的微創專家，讓我們等他來做這個手術。」

3月3日12點，女兒被推進手術室，由李醫生主刀，「手術進行了一個半小時到2個小時，就割到血管了。醫生用止血鉗去鉗血管，說血管是脆的，結果傷口就變得更大，血噴出來，場面沒辦法控制，就打電話叫胸外科的醫生來輔助做開胸。」

媽媽表示，從微創轉開胸手術這個過程，家屬完全是不知情的，「沒有醫生出來告訴我們，也沒有讓我們簽署轉開胸手術同意書。到下午4點多手術結束，有一個醫生才出來跟我說孩子手術中有出血，有割到血管，都不敢說大出血，說可能要送去兒科重症監護室觀察一兩天，就這樣輕描淡寫地就過去了。」

媽媽認為醫院向家屬隱瞞手術當中出現的狀況，「當時我們家屬也沒意識到這麼嚴重嘛，還以為就是簡單的出血，其實根本就不是。當天晚上在兒科重症監護室搶救，醫生都不敢告訴我們，直到兩三天後交待病情時，醫生才說，其實那天送來在裡面搶救了一整夜，止血鉗碰到了血管，這個手術紀錄裡面有記錄。」

▲信訪局受理通知書。（圖／翻攝自大風新聞）

廈大附一院3月8日病理診斷報告單顯示，女童右肺下葉結合臨床，符合先天性囊性腺瘤樣畸形。

媽媽指出，「因為當天的手術紀錄上寫的是出血量大約1800毫升，這對一個10歲的孩子意味著什麼？幾乎相當於孩子全身的血都流乾了。李醫生還說『你們可以隨便去做鑑定，我做的任何手術經得起任何鑑定』。」

廈大附一院兒科重症監護科3月3日的轉入紀錄顯示，當晚7點40分轉入時，女童神志不清，每分鐘呼吸20下，當時診斷為右肺下葉腫物切除術後，缺血缺氧性腦病休克，心功能不全，予以重症護理、一級護理。

媽媽表示，10歲女兒至今仍躺在兒科重症監護室病房裡，命懸一線，「她是把命吊著的，她沒有意識，處於昏迷當中。沒有自主呼吸，生命完全靠呼吸機維持，醫生說只要呼吸機管子一拔，人肯定就三五分鐘就沒了。」

媽媽表示，截至目前，鉅額醫藥費讓他們難以承受，「從我女兒住進PICU到現在已經5個多月，目前花了快70萬了。我們剛開始去找，醫院說他們承擔40%，說醫藥費他們來報，中間我們去其他部門反映後，醫院醫務科的工作人員說他們沒說過這個話，說就算賠50%，我們家屬也要承擔另一半。」媽媽表示，「我們向信訪局反映後，信訪局給了我們一份受理通知書，說60天內給書面的回覆。」

▲爸媽每晚在兒科重症監護室門外走廊上過夜。（圖／翻攝自大風新聞）

對此，涉事醫院醫務部回應採訪要求稱，採訪聯繫宣傳科。而宣傳科稱則回應，該事件是醫務部主管。

該院兒外科醫生簡介欄第一排主刀李醫生的簡介資料顯示，李教授是國家特級專家，國家級教授，醫院小兒外科特聘主任，主任醫師，博士生導師。是國內外小兒微創外科權威專家，擅長腹部、泌尿、胸部外科，首創多種高難度腔鏡手術。

8月19日，媽媽透露，正在從漳州趕往廈門的路上。夫妻倆家住漳州，在漳州經營一家店鋪，他們下面還有一個孩子，目前只能是在漳州、廈門往返奔波。

「我跟我老公每天下午下班後，晚8點鐘開車從漳州趕往廈門，差不多一個小時的車程。每天都守在PICU病房外，晚上就在PICU門口的走廊上過夜。第二天聽完病情介紹，我們再返回漳州，每天都是來回跑這樣子」，媽媽坦言，「我們希望給女兒討回公道，盡快解決這件事。小孩子在醫院已經拖到變形了，因為顱內高壓很高，直接額頭上鼓起一個包，都破裂了，現在傷口是完全合不上的。」