偷剪桃機電纜短路爆炸！害飛機和空橋斷電　2賊釀飛安下場出爐

▲鍾男為償還債務竟欲偷到桃園機場的電纜變賣，為警方逮捕。（圖／記者沈繼昌攝）

記者楊熾興／桃園報導

鍾姓男子因積欠債務夥同徐姓男子欲竊取桃園國際機場第二航廈地下二樓貓道上之高壓電纜線變賣，但當鍾男持剪竊取電纜時因短路發生火花及爆炸聲響，2人驚嚇後倉促逃逸，並造成機場停電危害飛航設施，2人經警方循線逮捕送辦，桃園地院今日以鍾、徐2男違反民用航空法之強暴方式危害飛航安全罪各處有期徒刑1年6月，但仍可上訴。

▲▼鍾、徐2男偷剪桃園機場第二航廈地下二樓貓道上之高壓電纜線，卻造成爆炸短路危及機場設施和安全。（圖／記者沈繼昌攝）

鍾男於去年3月11日17時許夥同徐男前往桃園國際機場第二航廈地下二樓，欲竊取貓道上之高壓電纜線變賣以償還債務，由鍾男持電動棘輪式電纜剪爬上貓道，徐男則傳遞飼料袋予鍾男並在槽道下把風，當鍾男即持電纜剪剪取電纜線時接觸到電纜中間導體，造成短路而停電，並使電纜剪尖刀與電纜黏著，產生火花及爆炸聲響。2人恐犯行暴露，即不待竊得電纜而迅速逃離。

但鍾、徐2人以前開強暴方式剪開電纜造成，登機長廊機坪投光燈因停電事件而閃爍；C9號登機門離場班機使用之橋電因失去供電，致航機瞬間斷電；C5號登機門之長榮航空87號班機（EVA87）於執行空橋退橋作業時，因空橋失去供電，致空橋自動追平功能喪失，危害飛航安全及其設施。



被逮2人對竊取電纜犯行均坦承，桃園地院審理以鍾、徐2人所民航法第101條第1項之強暴危害飛航安全罪，各判處1年6月，檢察官、被告2人均得上訴。