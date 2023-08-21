酒駕買早餐釀大禍！花蓮男恍神直衝平交道撞火車　全車毀賠慘了

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮林姓男子21日涉嫌酒後上路，清晨6點多開白色轎車行經新城鄉佳民村平交道時，因恍神未注意前方車況，直接闖衝進平交道撞上正在通過的401次太魯閣號列車，造成第3節車廂水箱損毀，林男自己所駕車輛也幾乎全毁，所幸只受輕傷，而林男酒測0.30毫克超過標準，全案依違反公共危險罪嫌移送。

▲男子所駕白色自小客車幾乎全毀。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲台鐵另調度普悠瑪列車接駁旅客。

21日6點46分接獲通報，台鐵北迴線北上第401次太魯閣號列車行經花蓮縣新城鄉佳民村平交道時，一輛白色自小客車直接衝進平交道，撞上正通過平交道的太魯閣自強號列車第3節車廂，事故車次誤點120多分鐘，東部幹線暫時單線行駛。

台鐵局表示，列車上旅客計370人均未受傷，意外發生後已調撥另一普悠瑪列車接駁旅客繼續北上。

▲台鐵人員初步檢視太魯閣號列車第3節車廂的水箱遭撞掉落。

據列車上乘客表示，當時聽到列車發出巨響，列車上所有人都被嚇醒，都以為列車故障要脫軌，後來聽到廣播說明原因，大家才放下心，列車長也一一到車廂向乘客說明、安撫情緒。

警方調查指出，林男前一天晚上喝酒，隔日早晨醒來後外出買早餐，一時恍神釀下大禍。林男肇禍後已由消防送醫，將依公共危險罪移送偵辦。

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