推倒85歲外婆「頭部撞地」致死　桃園壯碩保全判5年半

▲李男推倒外婆致死，桃園地方法院將他判刑5年6月。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市任職保全的41歲李姓男子因同住85歲外婆不滿他上班時踢到椅子，乃持塑膠椅、木頭圓凳、拖把對他連續丟擲、揮打，氣不過的李男憤而將瘦小且年邁的外婆推倒在地，導致頭部撞擊柏油路面，受到外傷性顱內出血之傷害，經送醫搶救後仍不幸於翌日死亡。桃園地院21日以李男犯傷害直系尊親屬致死罪，判處有期徒刑5年6月，不予宣告緩刑但可上訴。

檢警調查，李男於去年4月21日晚準備出門上班之際，不小心踢到外婆塑膠椅子引來外婆責罵，並將塑膠椅扔向李男，但李男不為所動，外婆憤而返回屋內取出木頭圓凳和拖把，先後多次對李男丟擲和揮打，李男憤而將身高僅150餘公分的瘦弱外婆推倒在堅硬柏油路面，致使外婆頭部重創顱內出血，送醫後死亡。

雖然被告辯稱並傷害意圖為防衛過當請求減刑，但桃園地院審理時以被害人已高齡85歲，身高150餘公分體重40至50 餘公斤，相較被告李男為41歲、身高170餘公分、體重逾150公斤，雙方無論體力、體型、年紀等差距極為懸殊，雖然外婆持木棍、拖把扔擲毆打，但李男站在原地動也不動，顯然未對李男傷害，但李男竟未能控制己身情緒，主觀上雖無致人於死之故意，但猛推被害人外婆導致仰倒頭部重創，仍有積極之傷害不確定故意而非過失。

桃園地院審酌被害人為被告之直系血親尊親屬，被告竟罔顧雙方間之血緣關係甚親，在知悉被害人於案發時年齡已逾80餘歲，年邁體衰，且自己與被害人體型上存在顯著差距，竟僅因自己不喜遭他人罵，又認為被害人朝其亂發脾氣，即未能控制自我情緒，出手推倒被害人，不僅致被害人受傷而死亡，亦造成其他家屬突失至親而生無可彌補之傷痛，判處有期徒刑5年6月，不得緩刑但仍可上訴。