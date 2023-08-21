他賣炸物「1配料」豪邁加一堆　全場大崩潰：無法理解！

▲原PO賣炸物加香菜，有人秒崩潰喊邪教。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「真是非常抱歉，那個外國客。」一名炸物攤老闆日前發文，隔空向顧客道歉，因為他炸完東西後，直接撒調味粉、加配料後就給客人，壓根忘了1步驟，「忘記瀝油，吃起來會不會不好吃啊？」就有人反而直呼更愛。另外，看到原PO給的配料，一票都驚呆，「加香菜是什麼邪教！」話題引發熱論。

炸物攤老闆在Dcard自首，「賣炸得（的）不小心忘了瀝油給客人吃了」，說他在某處擺攤，遇到一位外國客買了一份炸物，「我炸完後忘記甩甩了，直接撒胡椒鹽，然後丟一堆香菜」，歉疚直呼「吃起來會不會不好吃啊？真是非常抱歉那個外國客。」

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貼文曝光後，釣出一名勇者自白，反而喜歡油油的口感，「那個油才是吃炸物的精髓，像我一定都會點百頁，超吸油超爽！」但也有苦主嚇瘋，「我曾吃過一次很油的炸物，有夠反常，原來是老闆沒瀝油？」不僅表皮都是油，吃幾口就覺得超膩，令他忍不住把東西吐出來丟掉，「嘴巴都是油的味道，太油真的會噁心。」

值得注意的是，留言處有人驚呼，「等等，你的鹽酥雞丟香菜，不是九層塔喔？」瞬間掀起香菜戰爭，「我真的遇過加香菜、洋蔥、蒜的……那餐吃得超崩潰」、「加洋蔥好吃，但香菜無法理解（雖然我吃香菜啦）」、「加香菜建議丟廚餘」、「加香菜是什麼邪教？當豬血糕在吃膩」、「如果對方討厭香菜的話，你要擔心的應該是香菜，而不是沒有瀝油。」