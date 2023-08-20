後天七夕！牛郎織女多久見一面？　天文館揭秘：搭機要花1800萬年

▲牛郎、織女星分別位於銀河兩側，與天津四構成夏夜星空中的大三角。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

後天（8/22）就是七夕情人節，也是傳說牛郎織女相會的日子。不過，台北市立天文館指出，牛郎織女七夕相會只是個神話，根據現代天文學的研究發現，牛郎、織女星相距超過15光年，若真要見上一面，換算距離，搭飛機也要飛1800萬年才能相會，所以牛郎織女一直都是「異地戀」。

台北市立天文館指出，牛郎、織女七夕相會的故事起源於古老的天象星宿，人們為此編織了動人的愛情傳奇；現代天文學的研究則發現，牛郎、織女星相距超過15光年，若神話中的牛郎、織女搭機遠赴這趟愛情之約，見上一面得花1800萬年，雖然明知動人的愛情故事僅是神話，但人們紀念愛情的初衷不變，七夕成了世代相傳的情人節。

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為迎接七夕情人節，台北天文館將於8月22日七夕當晚7時至9時，在四樓觀測區安排兩部大口徑天文望遠鏡，提供參觀者透過現代科學儀器來觀看牛郎、織女星這兩位七夕主角；當晚19:30、20:00及20:30還有3場七夕星空解說，帶領大家認識夏季的美麗星空，活動免費，歡迎現場參加，遇雨則活動取消。