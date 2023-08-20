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社會 社會焦點 保障人權

新北公車輾斃過馬路老翁　兒認屍痛哭：他只是出門去散步

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區一名82歲男子走在行人穿越道時，竟遭左轉公車撞倒，還在地上拖行約20公尺，當場臟器外露無呼吸心跳，經送醫搶救仍傷重不治；兒子到院見父親慘死輪下不禁痛哭，不敢想像只是出門散步就天人永隔，肇事的公車女司機訊後依過失致死罪移送偵辦，並依法裁罰吊銷駕照。

▲▼ 中和車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲ 82歲林老先生過馬路遭台北客運公車輾斃。（圖／記者陳以昇翻攝）

監視器顯示，19日上午9時許，82歲林姓老先生在壽德街與民德路口準備走行人穿越道過馬路，先有一部大貨車先左轉通過，他等候大貨車通過後才起步過馬路，卻仍有一部汽車及機車未禮讓他先行，從他前面及後方通過，沒想到53歲邱女駕駛的台北客運公車竟突然衝到他面前。

▼ 救護人員將他從輪子底下救出。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 中和車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

林老先生被撞倒在地，還在地上拖行了約20公尺，整個人卡在輪下，當場臟器外露沒有呼吸心跳，警消救護人員趕抵將他送往亞東醫院急救，但仍傷重不治，林老先生兒子得知焦急趕到醫院，見父親慘死輪下當場痛哭，他表示平常父親都會到住家附近散步，沒想到只是去散步，從此就天人永隔。

警方表示，經勘驗事故現場、公車行車記錄器及監視器，初判公車司機未禮讓行人釀禍，將依道交法舉發裁罰，並吊銷邱姓女司機駕找，訊後依過失致死罪移送新北地檢署偵辦。新北市交通局也依照公路法對台北客運開罰9萬元。

▼ 林老先生兒子認屍痛哭：他只是出門散步就被撞死。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼中和車禍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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