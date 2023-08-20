又是酒駕！苗栗機車卡護欄2男摔落4米駁坎　衛生所主任路過救援

▲19歲徐姓男子酒後騎機車附載17歲吳男，自撞護欄後機車卡載護欄和電桿之間，一起摔落路旁駁坎，2人都左腿骨折，路過的頭份衛生所主任徐春仕發現後通報119救援。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭份衛生所主任徐春仕19日下午與兒子開車返回西湖鄉途中，在苗119縣道大千醫院南勢院區附近，發現一輛機車卡護欄，有2人摔落路旁4公尺深駁坎，徐春仕停車跳下駁坎救援，發現2人腿部骨折變形，立即通報119，迅速將2名傷者送醫，經警方抽血檢測，機車騎士酒測值達0.615，又是一件酒後肇事。

昨天下午4點多，徐春仕參加衛生局在苗栗市巨蛋體育館辦理的活動結束後，與兒子開車返回西湖鄉住家，行經苗119縣道大千南勢院區附近路段，看見路旁有1名年輕人慌張呼救，而路邊有1輛機車卡護欄和電桿中間，他上前詢問得知有2人飛落護欄外。

徐春仕立即跳下駁坎查看傷勢並與傷者對話，發現2名男性傷者意識清楚，但小腿都骨折變形。徐春仕要兒子撥打119，告知需要2台救護車，並回報現況與他初估傷者的傷勢。

等待過程中還下著大雨，徐春仕也請兒子找些能遮雨的用具，為傷者遮雨、避免失溫。消防救護人員到達後，眾人即刻分工，為傷者固定、上頸圈，在其他熱心民眾協助下，將2名傷者抬上路面，在最短時間內將2名傷者送上救護車就醫。

警方調查，摔落駁坎的是19歲徐姓男子騎普通重機車，附載17歲吳姓少年，行經事故地點擦撞護欄後機車卡在護欄和電桿之間，一起摔落路邊駁坎，2人都是左腿骨折，肢體多處擦挫傷，送往大千醫院救治，經警方抽血檢驗酒測，換算酒測值為0.615，又是酒後駕車肇事，詳細事故原因警方還要調查。

▲▼頭份衛生所主任徐春仕跳下駁坎查看墜落機車騎士與乘客，發現2人都小腿骨折變形。（圖／記者蔡文淵翻攝）



▲▼徐春仕與警消、熱心民眾合力將2名傷者抬上路面，由消防救護人員送醫救治。（圖／記者蔡文淵翻攝）



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