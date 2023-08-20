　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

又是酒駕！苗栗機車卡護欄2男摔落4米駁坎　衛生所主任路過救援

▲▼19歲徐姓男子酒後騎機車附載17歲吳男，自撞護欄後機車卡載護欄和電桿之間，一起摔落路旁駁坎，2人都左腿骨折，路過的頭份衛生所主任徐春仕發現後通報119救援。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲19歲徐姓男子酒後騎機車附載17歲吳男，自撞護欄後機車卡載護欄和電桿之間，一起摔落路旁駁坎，2人都左腿骨折，路過的頭份衛生所主任徐春仕發現後通報119救援。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭份衛生所主任徐春仕19日下午與兒子開車返回西湖鄉途中，在苗119縣道大千醫院南勢院區附近，發現一輛機車卡護欄，有2人摔落路旁4公尺深駁坎，徐春仕停車跳下駁坎救援，發現2人腿部骨折變形，立即通報119，迅速將2名傷者送醫，經警方抽血檢測，機車騎士酒測值達0.615，又是一件酒後肇事。

昨天下午4點多，徐春仕參加衛生局在苗栗市巨蛋體育館辦理的活動結束後，與兒子開車返回西湖鄉住家，行經苗119縣道大千南勢院區附近路段，看見路旁有1名年輕人慌張呼救，而路邊有1輛機車卡護欄和電桿中間，他上前詢問得知有2人飛落護欄外。

徐春仕立即跳下駁坎查看傷勢並與傷者對話，發現2名男性傷者意識清楚，但小腿都骨折變形。徐春仕要兒子撥打119，告知需要2台救護車，並回報現況與他初估傷者的傷勢。

等待過程中還下著大雨，徐春仕也請兒子找些能遮雨的用具，為傷者遮雨、避免失溫。消防救護人員到達後，眾人即刻分工，為傷者固定、上頸圈，在其他熱心民眾協助下，將2名傷者抬上路面，在最短時間內將2名傷者送上救護車就醫。

警方調查，摔落駁坎的是19歲徐姓男子騎普通重機車，附載17歲吳姓少年，行經事故地點擦撞護欄後機車卡在護欄和電桿之間，一起摔落路邊駁坎，2人都是左腿骨折，肢體多處擦挫傷，送往大千醫院救治，經警方抽血檢驗酒測，換算酒測值為0.615，又是酒後駕車肇事，詳細事故原因警方還要調查。

▲▼頭份衛生所主任徐春仕跳下駁坎查看墜落機車騎士與乘客，發現2人都小腿骨折變形。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼頭份衛生所主任徐春仕跳下駁坎查看墜落機車騎士與乘客，發現2人都小腿骨折變形。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼頭份衛生所主任徐春仕跳下駁坎查看墜落機車騎士與乘客，發現2人都小腿骨折變形。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼徐春仕與警消、熱心民眾合力將2名傷者抬上路面，由消防救護人員送醫救治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼徐春仕與警消、熱心民眾合力將2名傷者抬上路面，由消防救護人員送醫救治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼徐春仕與警消、熱心民眾合力將2名傷者抬上路面，由消防救護人員送醫救治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
曾智希「真實素顏」被出賣！　陳志強PO床照：什麼仙女睡姿
LINE輸入「3組關鍵字」有驚喜！
3重機撞慘了！盲彎跨雙黃線逆向超車　全場看怒：真．山道猴
快訊／李玟遭《好聲音》惡整！　17分鐘音檔曝光
住不到2個月「電費快7000元」　她見帳單金額傻眼！房東貪爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／基隆海洋廣場驚見浮屍！遊民錢包塞滿2萬多現金　死因待查

嘉義中洋村凌晨大火！鐵皮屋外廢棄物燃燒　母死子重傷

桃園男被拉進投資群組心動了　提160萬賣股遭警攔阻

急！兩老婦弄丟250萬現金提包　好心小黃運將送到派出所

又是酒駕！苗栗機車卡護欄2男摔落4米駁坎　衛生所主任路過救援

高雄男無照騎車被揪出酒駕　瞎扯「會不會是吃鹹酥雞？」

台南福德祠旁火燒車「全毀剩骨架」　疑車主兒子縱火

女畢業生情傷返校墜樓！友急報警難阻止　重傷加護病房觀察中

聯結車閃燈逆行逼讓路！駕駛氣炸：苗栗三義無政府　警回應了

網路交友App陷阱多　高市警宣導短片「5Berbee」有創意

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

潛水教練遭螺旋槳絞斷左腳　基隆醫漏夜開刀順利接回

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

遇假警官！婦捧黃金衝當鋪　老闆察覺有異幫她保住35萬

維珍銀河載首批觀光旅客　往返太空體驗無重力狀態

柴咬圈圈＋狠甩蘿蔔田　同伴中彈嚇到原地彈起

台北廢土南運「一路亂倒」　10環保蟑螂被逮...5人收押

薇娟.舒華聽員工不熟(G)I-DLE超傷心　設計AI「要帥且有錢」：我好垃圾XD

快訊／基隆海洋廣場驚見浮屍！遊民錢包塞滿2萬多現金　死因待查

嘉義中洋村凌晨大火！鐵皮屋外廢棄物燃燒　母死子重傷

桃園男被拉進投資群組心動了　提160萬賣股遭警攔阻

急！兩老婦弄丟250萬現金提包　好心小黃運將送到派出所

又是酒駕！苗栗機車卡護欄2男摔落4米駁坎　衛生所主任路過救援

高雄男無照騎車被揪出酒駕　瞎扯「會不會是吃鹹酥雞？」

台南福德祠旁火燒車「全毀剩骨架」　疑車主兒子縱火

女畢業生情傷返校墜樓！友急報警難阻止　重傷加護病房觀察中

聯結車閃燈逆行逼讓路！駕駛氣炸：苗栗三義無政府　警回應了

網路交友App陷阱多　高市警宣導短片「5Berbee」有創意

快開學恐缺蛋！蛋農喊漲2到3元　蛋商公會：8／26開會決定

快訊／基隆海洋廣場驚見浮屍！遊民錢包塞滿2萬多現金　死因待查

郭台銘批侯、柯只會鬥爭　王金平：總要保護自己！別把他當重話

真鋼鐵直男！碰到甲醛就過敏　整屋「不銹鋼傢俱」驚呆女友

鳳林拚桌百鬼宴最終場！享在地美食+獨特走秀　遊客快門按不停

嘉義中洋村凌晨大火！鐵皮屋外廢棄物燃燒　母死子重傷

賴清德領先無助綠營小雞？游淑慧曝搶救立委目標　將對她見死不救

遭拖行登山道暴力性侵！30歲女教師傷重身亡　變態韓男犯案行跡曝

王柏融重返火腿先發　扛第8棒指定打擊

「致命食肉菌」已釀5死！佛州警告有傷口別下水　他吃生蠔也感染

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

社會熱門新聞

西勢美夜生活曝光　老司機：CP值蠻高

情侶「水果刀割喉放血」情殺過程全都錄

「車燈只有8成亮」警這理由民傻眼

移工情殺！20歲女騎車遭後座男友「割喉放血」亡

華山幫千萬找槍手殺弘仁會大哥　這下慘了

北市「第4個天坑」　民生東路2段坍塌原因曝

中和公車輾死翁　女駕駛停職吊照

女房東注意！男吼「給1次機會」硬上

即／女大生返校墜樓倒血泊　搶救中

德撲賭局專挑美女荷官發牌　警逮25人

中和公車左轉「沒看到行人」　老翁慘遭輾過亡

即／桃園調查官疑久病厭世墜樓身亡

7旬翁離家4天　家人才驚覺真的不見了

非法捕撈保育類鯊魚！聖吉群、金昌21號遭重罰千萬

更多熱門

相關新聞

被爆違建！首家拾汣茶屋撐4個月確定搬了

被爆違建！首家拾汣茶屋撐4個月確定搬了

實況主Toyz（劉偉健）創立手搖飲品牌「拾汣茶屋」，第一家店開在西湖，生意很不錯，不過該門市卻爆出違建爭議，台北建管處也要求業者改善。時隔4個多月，「拾汣茶屋」粉專發文表示，西湖店在這禮拜進行遷移作業，明（17）日會於新址重新營業。

FUN暑假！國道7服務區變身親子館　棒球故事館、Kitty進駐

FUN暑假！國道7服務區變身親子館　棒球故事館、Kitty進駐

「全台第一條捷運線」帶旺昔日蛋殼區　在地才懂：買房當買這5站

「全台第一條捷運線」帶旺昔日蛋殼區　在地才懂：買房當買這5站

西湖站周邊廠辦稀缺　長虹再砸40億與新光合作蓋樓

西湖站周邊廠辦稀缺　長虹再砸40億與新光合作蓋樓

內科廠辦熱延燒蛋白區　交易額「暴增7倍」達56億元

內科廠辦熱延燒蛋白區　交易額「暴增7倍」達56億元

關鍵字：

西湖徐春仕

讀者迴響

熱門新聞

袁惟仁吐滿地黑血！陸元琪曝心死關鍵

三師全落榜！台女「最愛男友職業」Top3

南韓「5天團費1.5萬」13人被關小房間

西勢美夜生活曝光　老司機：CP值蠻高

小吳飛日本見「撞臉牛郎」！合照曝光網笑瘋

人夫早洩！淚忍「老婆連劈2男」：我們的婚姻很變態

日雙胞胎拍AV合作150名女優　賺6600萬元下場慘

台男穿短袖「 連續3次」遭日本海關攔查

李玟血淚音檔燒到那英！網掀「她毀掉姚貝娜」2黑歷史

劉雨柔哽咽曝離婚「真正導火線」！

全台近600萬人有脂肪肝！營養師教4招逆轉

旱溪夜市關東煮6樣400元　遭1星灌爆

快訊／2縣市豪大雨　午後「雨擴全台」

李玟學員躲4天發聲了！痛揭《好聲音》設局陰謀

貪污院長嘿咻女主播　遭譏華陀再世

更多

最夯影音

更多
陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」
潛水教練遭螺旋槳絞斷左腳　基隆醫漏夜開刀順利接回

潛水教練遭螺旋槳絞斷左腳　基隆醫漏夜開刀順利接回

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面