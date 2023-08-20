午後雷雨連襲！周六雨區再擴大　「熱帶擾動發展」時間出爐

▲今起回到夏季型天氣型態，上半天高溫炎熱，午後防雷陣雨。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

低壓減弱，高壓增強，台灣天氣今(20日)起回到白天多雲到晴、各地午後有雷陣雨天氣型態，類似天氣將維持到周五(25日)；周六(26日)後天氣將出現轉變，環境轉為東風，迎風面東半部將有降雨，其他地方維持午後雷陣雨。目前南海和菲律賓預期周末到下一周將有熱帶擾動發展，是否能成颱仍待持續觀察。

中央氣象局預報員曾昭誠表示，今天開始低壓帶影響告一段落，開始回到偏夏季天氣型態，天氣穩定，白天多雲到晴、有午後雷陣雨的天氣，類似天氣型態可維持到周五，周末後天氣才會稍微改變，北邊日本區域有鋒面系統通過，台灣附近風場將轉偏東風，迎風面東半部降雨機會增加，其他地方譬如西半部有午後雷陣雨。

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未來一周降雨趨勢，曾昭誠說明，今天中午前雲量少，各地白天高溫約32到34度，中午過後各地留意午後雷陣雨，中部以北和各地山區有大雨等級降雨；周一到周五(21~25日)白天多雲到晴，中午前高溫炎熱，下午過後各山區和偏平地有午後雷陣雨，周一到周三(21~23日)山區午後雷陣雨雨勢會較大，中南部清晨上午海陸風影響會有零星降雨發生。

▲▼降雨和溫度趨勢。（圖／氣象局）

周六和周日(26~27日)台灣附近風場偏東風，東半部降雨機會提高，其他地方維持午後雷陣雨。

至於未來熱帶擾動發展是否會發展成颱風，曾昭誠表示，南海和菲律賓東方海面有熱帶雲系發展，目前只是低氣壓雲系，需要一段時間發展，但該環境有利發展，預測可能要到周末到下個一周才會有熱帶擾動發展，未來是否發展更強熱帶系統要觀察。