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回歸夏季型天氣！午後大雷雨炸一周　降雨熱區出爐

▲▼今午後山區將出現雷陣雨。（圖／天氣風險）

▲今午後山區將出現雷陣雨。（圖／天氣風險）

記者李姿慧／台北報導

太平洋高壓勢力較弱，不過今(20日)白天在太陽加熱作用下，午後山區對流旺盛，將有雷陣雨或局部大雨；明天起到下個周末(21日~26日)午後仍要留意雷陣雨，降雨熱區前半周為山區，後半周逐漸轉為山區西側甚至往西半部平地移動。

天氣風險公司分析師柯聿寧表示，今天(20日)台灣位於低壓帶與太平洋高壓兩系統之間、偏南風環境，水氣仍多，上半天除了台中到桃園、迎風面的高屏、台東雲量稍多，其餘大部分地區已經放晴，白天太陽加熱作用下熱力條件足夠，午後還是容易在山區附近發展出熱對流，帶來雷陣雨天氣，有局部大雨發生機率。

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明起仍要嚴防午後雷陣雨，柯聿寧指出，明天(21日)到周三(23日)風向維持偏南風，持續帶來較暖濕空氣，雖然平洋高壓會再略增強些，不過強度還是比較弱，由目前雲圖可以發現，太平洋上仍然有低壓系統及雲簇在發展，代表太平洋高壓強度偏弱，不足以抑制熱對流發展，只有上半天比較穩定，午後在熱力作用與大氣低層水氣配合下，午後山區仍容易發展熱對流帶來雷陣雨，是較不穩定的夏季天氣。

柯聿寧分析，預估周四(24日)到下個周末(26日)風向由偏南風轉為偏東風，風力仍比較弱，不過午後對流發展位置轉為山區西側，發展後也較容易往西半部平地移動，午後降雨區域有些轉變；未來一周太平洋高壓勢力不強，環境水氣也沒有非常明顯減少，午後山區附近天氣不太穩定，上山務必留意天氣變化。

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