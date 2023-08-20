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「腳趾、睡姿」暗藏人生機運！尖腳趾多半「離鄉發展」勞碌波折

▲腳趾。（圖／ETtoday資料照）

▲「腳趾形狀」透露著人生機運。（圖／ETtoday資料照）

文／簡少年
摘自／時報出版《簡少年現代生活改運書

引言：你是否曾經在觀察別人的臉部特徵時，好奇它背後隱含的命運與性格？新創科技圈國師簡少年在新書提及了一本特別的相書《公篤相法》，揭示了一些男生獨特的面部特徵，並是民國時期的相法大師陳公篤的傑作。陳公篤融合了古代相書的智慧和現代的認知，並結合民國初年的背景，創作了這本相學的祕笈。雖然傳統的相書多著重於中國人，但《公篤相法》的出現，標誌著東西方在面相學上的交流，開始探討西方人的特質。

●腳趾藏秘密，你是圓尖、還是長短？

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首先來看腳趾，此書把腳趾的形狀分成：圓尖長短。圓的腳趾，代表一個人衣食充足具有祖產，而且有名聲。尖的腳趾，代表這個人要離鄉發展，勞碌而且波折比較多才能有所突破。長的腳趾，代表反應快，遠行千里又能有一技之長。最後，短的腳趾呢，代表這個人比較隨遇而安，可委以重任、穩定工作。這些內容到底有沒有參考價值呢？

●腳趾圓又長遠行千里，祖輩信仰影響工作選擇

其實我覺得滿有參考價值的，我的腳趾比較長，我的確就是有遠行千里，並且具有一技之長，在算命的領域還可以。腳趾的確是可以參考的部位，不過我的腳趾雖然長，但前頭有點圓，我倒是沒有繼承祖產。不過，我的工作的確受我父母相對大的影響，包括爺爺奶奶都是有信仰的人，所以我認為還是值得參考的。

▲▼腳趾形狀透露人生機運。（圖／時報出版《簡少年現代生活改運書》）

▲腳趾形狀透露人生機運。（圖／時報出版《簡少年現代生活改運書》）

●行住坐臥皆是書中秘，相學新招：你的睡姿預示何？

但其實相學不僅有本來的生理樣式，行住坐臥都能用來觀測。在《公篤相法》裡，也記載臥相學，平躺睡、側睡還有趴睡，這幾種類型是比較常見的，其中竟然還有一些我沒有聽過的睡相。整本《公篤相法》把臥相列舉幾十種，以下先挑我認為比較特別的幾種。

▲睡覺的姿勢也透露人生命運。（示意圖／記者謝婷婷攝）

●文睡如詩人夢中遊，武睡像將軍夜戰場

「武睡」連同「文睡」一起看就比較容易理解。文睡，就是靜靜睡，武睡則是睡覺的時候會腳踢拳打，代表這個人有武將命，好動心亂，會容易勞碌一點。再來「捧腹睡」，從字面上拆解就知道，睡覺的時候一定是將雙手捧在腹上，雖然這姿勢感覺很像肚子痛，但這樣睡姿的人相對穩定，一生不容易有大煩惱，衣食不缺，屬於好的臥相狀態。

●單手遮陰顯多才，雙手示警心機深藏

「遮陰睡」，這是我覺得比較奇葩的，意思是在睡覺的時候，會把手放在陰部遮住。單手遮住就睡覺時候以單手遮陰部，這種臥相叫做喜怒無常，多才多藝。如果雙手遮陰，則代表這個人聰明過人，可是做事不太正派。到這裡已經開始超越我可以想像的睡覺姿勢，但更奇葩的還在後面。

●佛睡追求長壽福，仙睡耳朵呼吸驚奇葩

「佛睡」。就是睡覺時候會將雙手合掌，雙腳盤膝，不管往左睡或右睡，基本上都是維持這樣的姿態，這種臥相的人平安有福，有大壽命。最後一種是我最想要達到的境界，叫「仙睡」。這種睡法是當你睡覺的時候，鼻子不用呼吸，是用耳朵呼吸，所以你碰耳朵時可以感覺到有氣，這樣臥相是為大貴又大壽。真的是非常之不可思議，到底是什麼樣的情節，才能發現這些奇葩特殊的睡法。

●走路站姿藏前世秘密，你的睡姿藏著何種秘密？

其實要認真探討，還有很多有趣的相法，包含女生的走路的方式、說話的模式、站姿等等；甚至能透過面相知道前世今生，這部分在清朝的相書裡都提及類似的內容，由此可見相學真的是博大精深，在古人的統計裡，都能找到其對應的解析內容。對於自己的睡相，可以觀察一下，以後不要輕易說你的另外一半或朋友睡相不好了，不妨研究一下，說不定他的奇特睡相，具有某種特殊的意義。

▲▼《簡少年現代生活改運書》（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《簡少年現代生活改運書》，作者簡少年，人稱新創科技圈的國師，擅長結合新興科技及現代思維讓命理走入大家的生活之中。命盤只是讓我們認識「命」，但「如何過得更好」更重要。不僅要算命、知命，也要有後天的作為與「配套措施」，才能補足命盤的先天不足、讓完美的命盤發揮功效。「改運」一點都不玄，從日常生活中的作為出發，就能夠自己的好運自己造

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