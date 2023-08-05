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農曆七月也要祭祖！神秘「斜頸症」無法轉向　竟是遭冤親債主掐脖

▲▼拜拜,祈福,開工,祭祖,拈香,祭拜,祭祀,拜神,謝天,儀式,信仰。（圖／記者周宸亘攝）

▲命理師簡少年提醒農曆七月祭祖的重要。（示意圖／記者周宸亘攝）

文／簡少年
摘自／時報出版《簡少年現代生活改運書

引言：被俗稱「鬼月」的農曆七月，是充滿禁忌的一個月，很多人都熟知這個月份的諸多禁忌，並且盡可能地避開它們；不過科技圈國師簡少年提醒，在這個特殊的月份裡，「祭祖」其實是一件十分重要的事情。

●脖子無法轉向的女孩，神秘疾病透過命盤找答案

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我的一位客人，她在某天早上醒來忽然發現自己脖子完全動不了，只能一直看向左側，除非非常用力才能稍稍轉回正面，大家可以想想看，如果脖子不能動會是多可怕的一件事。她雖然立刻去看很多醫生，卻始終找不出原因，後來她就找上我，想請我幫她看看到底怎麼了。

攤開她的命盤，我一看就看到她的疾厄宮非常明顯出了問題。通常我們在看紫微斗數的時候，都會從疾厄宮去看一個人的身體疾病。例如，你的疾厄宮有太陽，就很容易有心臟方面的毛病；如果是貪狼，那一般來說就容易有桃花產生的問題，或是跟生殖器官有關的毛病。

●旺盛能量暗藏危機，八字醫療揭斜頸症謎團

所以在看流年運勢的時候，我們習慣會從疾厄宮去判斷他今年可能出現的狀況，或是在健康上有沒有需要留意的地方。而她的疾厄宮顯現出她現在是超級旺的狀況，也就是信心特別多，能量特別強。聽起來很正面對吧？但是以紫微斗數來講，這樣也代表疾病很多，或是會忽然爆發的可能。

她說她看了很多醫生都找不出問題，於是我想起有個醫生可以邊看診，邊透過生辰八字結合中醫技術來做治療，她就立刻去找了那個醫生。這醫生把脈及看了她的八字就說：「你這是非常、非常稀有的斜頸症。」好不容易找到原因，她就用「斜頸症」的病症去看西醫，經過醫生看診也印證這個中醫說的症狀無誤，就接著展開治療。

●甲子病程的神秘預言，紫微斗數為你解開謎團

在幾周後的某天，她再次邀請我為她算命。在我們的會面點，一家咖啡館，你能見到一位年輕且美麗的女子，身材優雅、長髮飄揚。然而，罕見的斜頸症讓她無法挺直脖子，形成了一種強烈的對比。即使如此，她卻展現出無比堅韌和正向的態度，期待找到痊癒之路。

她分享了曾到訪一個知名宮廟，那裡的神明透過扶鸞傳遞了一條令她驚慌的消息：這個疾病需要一甲子才能痊癒。震驚於此，她希望我幫她找出更快的治癒途徑。經過我的紫微斗數分析，我發現她的疾厄宮會持續到80多歲。

●城隍廟揭露祖先與斜頸症的關聯

這邊先說，我是怎麼從疾厄宮可以看出來她的問題會一直連續到80多歲。紫微斗數裡面有位紫雲老師，他用一個方法叫「緣起緣滅」。我就是透過這個方法去看藏在她疾厄宮裡的連續性。她在每十年裡，都有產生一些問題，透過這些問題疊加算出來，要等到她80多歲才有機會從疾厄宮的困境中逃脫出來。

我看她的福德宮裡有一些異常，福德宮也和自己的祖父母有關聯，加上她的問題可能會和這個影響有關，我便建議她跟祖先有關的，不如試著去城隍廟問問看原因，請她去城隍廟問問看，是不是祖父母怎麼了。

●記得超渡祖先才能做功德給他們

她到城隍廟向城隍爺問事時，城隍爺相當生氣：「怎麼年紀輕輕的一個女生，脖子突然就轉不回來？」加上她還找了一位仙姑幫她看，造成她脖子轉不回來的原因，是因為有一隻手正掐著她的脖子，並用刮痧方式真的刮出一個手印在脖子上，看到這就知道這個冤親債主非常兇惡，一定要透過城隍爺來做主，甚至還得往下找十殿閻羅也來看看。沒想到一看不得了，得先找出為什麼冤親債主這麼兇惡的原因，應該是她爺爺有些什麼事情。

●如果最近不順遂可以關心祖先有沒有問題

為了尋找原因，她特地查詢了爺爺的出生日期，期望透過生辰八字獲得答案。驚人的是，她發現自己與爺爺的農曆生日竟然相同。這個發現解答了我之前的困惑：為何祖先的問題會影響到她，而不是她的兄長。

原來她與爺爺相同的出生日，讓她繼承了爺爺的遺憾，包括脖子無法正常轉動的問題。後來，在十殿閻羅和城隍爺的協助下，她的脖子問題透過治療逐漸改善，現在已經能夠正常活動。

●現代人都忽略農曆七月拜祖先的重要性

不管你習慣說拜祖先還是拜公媽，祭拜祖先的行為表示過世的祖先仍然活在我們的心中，並且他的靈體成為我們崇拜的一個象徵。正因如此，我們在祭拜祖先時，就該懷抱事死如事生的態度。意思就是對待過世的親人祖先，仍然像他在世時恭敬，同時也是孝道的展現。

有一派也認為說，如果祖先靈魂的狀況不好時，對於子孫會產生一些負面的影響，因此祭拜祖先有功德迴向的效果，如果供奉不周全，很有可能子孫會遭受祖先的教訓，進而產生影響。

▲▼《簡少年現代生活改運書》（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《簡少年現代生活改運書》，作者簡少年，人稱新創科技圈的國師，擅長結合新興科技及現代思維讓命理走入大家的生活之中。命盤只是讓我們認識「命」，但「如何過得更好」更重要。不僅要算命、知命，也要有後天的作為與「配套措施」，才能補足命盤的先天不足、讓完美的命盤發揮功效。「改運」一點都不玄，從日常生活中的作為出發，就能夠自己的好運自己造

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